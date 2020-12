Maddox Prize: menzione per Donato Boscia del Cnr

Sense about Science: menzione al Maddox Prize 2020 per Donato Boscia, ricercatore dell’Istituto Ipsp del Cnr

Il Premio John Maddox è un’iniziativa congiunta dell’organizzazione benefica “Sense about Science” e della principale rivista scientifica internazionale “Nature

Giunto alla sua nona edizione, il Premio viene assegnato ogni anno a ricercatori che hanno dimostrato grande coraggio e integrità nel difendere la scienza e il metodo scientifico contro la feroce opposizione e ostilità, e quest’anno è stato assegnato ad Anthony Fauci ed a Salim Abdool Karim, consulenti sanitari chiave nei governi degli Stati Uniti d’America e del Sudafrica, per aver difeso la scienza durante la pandemia di coronavirus.

Oltre al premio la giuria, che ha dovuto esaminare oltre 100 “nominations” da 34 Paesi diversi, ha voluto anche assegnare una menzione ad alcuni ricercatori tra cui Donato Boscia, della Sede secondaria di Bari dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr, per proseguire il suo impegno nel fronteggiare l’epidemia di Xylella fastidiosa che sta decimando gli oliveti pugliesi “nonostante i procedimenti legali ed una campagna diffamatoria (“for continuing to identify and explain the Xylella fastidiosa outbreak decimating the olive industry in Italy despite facing lawsuits and a smear campaign that he started the outbreak“).

Significativo il commento della direttrice di Sense about Science, Tracey Brown: “Il premio, per sua natura, si è concentrato tipicamente su persone che non hanno avuto riconoscimento dei loro sforzi per comunicare la scienza in circostanze difficili”.

La menzione di Donato Boscia rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno che il team dei ricercatori baresi dell’Istituto Ipspdel Cnr sta mettendo nell’emergenza Xylella da ormai oltre 7 anni.