Capodanno casalingo: outfit da non trascurare

Diciamoci la verità: quest’anno non sarà un Capodanno come gli anni passati per motivi pandemici e precauzionali ma non significa necessariamente rinunciare a vestirsi bene. Come diceva l’attore John Belushi: “Quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare” e allora perché non approfittare delle condizioni attuali per farci coraggio e giocare prima di tutto con noi stessi e concludere quest’anno consapevoli che la fine è in realtà un nuovo inizio? Giocate con il vostro stile, suggerisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it): cambiatelo, stravolgetelo o più semplicemente lasciatevi guidare dal vostro umore.

Diregiovani vuole aiutarvi a sviluppare idee nuove e personali suggerendovi outfits e dettagli da indossare creati dai grandi designers internazionali e non solo. Lasciatevi inspirare e osate dentro le mura domestiche perché non ci sarà giudizio. Piacete prima di tutto a voi stessi e troverete il vostro stile personale. Come?

Fase 1 – Guardatevi allo specchio e trovate almeno 3 dettagli del vostro corpo e viso che vi piacciono. Prendetevi tutto il tempo che volete ad ammirarvi e analizzarvi (lo facciamo tutti visto che è un istinto naturale). Siate spietati con voi stessi ma trovatevi 3 caratteristiche fisiche di cui siete orgogliosi.

Fase 2 – Valorizzate i vostri dettagli. Sfogliate riviste, cercate tutorials e libri che vi spieghino come far risaltare tali particolarità.

Fase 3 – Trovare i capi ed accessori più o meno trendy da poter indossare nelle collezioni del momento che risaltino le vostre 3 particolarità.

Fase 4 – Scattatevi qualche foto e ammirate il risultato. Da ora in poi ogni volta che sfoglierete un giornale, ammirerete un coetaneo, o influencer che sia, avrete il vostro occhio critico che saprà guidarvi quali accessori o capi sono adatti per voi e quali invece più adatti ad altri tipi di persone.

Vediamo ora come i brands vedono questo Capodanno 2020 avendo una particolare attenzione per i capi luminosi e sicuramente eleganti ma soprattutto comodi, facilmente indossabili a casa o tra una cerchia molto ristretta di amici.

H&M propone outfits pratici come tute in paillettes, abiti a scollo V da abbinare a top smanicati o semplici dolcevita in seta o cotone.

ZARA

Il marchio spagnolo lancia per queste feste la collezione “Sparkling” che, come dice la parola stessa, celebra le frange, paillettes, velluti da abbinare a sandali in pelle con tacco e cinturini in strass o stivali con tacco in pelle con frange spumanti. Per gli allergici dell’eleganza, Zara propone jeans e scialle in velluto con maxi-frange da indossare come comodo top, magari abbinando una giacca nera per completare l’outfit. Tutto questo in Limited Edition.

MICHAEL KORS

Vestiti lunghi o gonne plissettate in nero, argento, bronzo o oro, magari accompagnate da una semplice giacca nera o sciarpa oversize e stivali bassi o lunghi a seconda delle preferenze personali. La lucentezza dei tessuti così come le morbidezze delle forme dei vestiti li rendono perfetti per questo Capodanno.

VALENTINO

I capi presi ad esempio dall’ultima collezione autunno/inverno Valentino sono perfetti per questo Capodanno in stile più casalingo: magliette paillettate o lunghi vestiti luminosi senza talasciare i pantaloni in lana pura con linea ampia e fluida raccolta in doppie pieghe.

EMPORIO ARMANI

Velluto nero, blu e verde bottiglia, seta, trasparenze e pizzo sono gli outfits pensati per la donna assolutamente femminile firmata Emporio Armani. Shorts, o vestiti interi tutti rigorosamente accompagnate da calze nere coprenti per mostrare la bellezza degli outfits semplici ma estremamente ricchi di dettagli imperdibili.

ERMANNO SCERVINO

La collezione autunno/inverno 2020 offre al pubblico femminile un gioco degli opposti femminile-maschile da poter abbinare in maniera elegante e comoda allo stesso tempo. Un tailleur doppiopetto maschile dorato con sotto maglia in lurex scintillante, camicie con rouches, stivale texano in pelle con risvolto da abbinare ad un abito in seta o semplicemente gonna midi in tulle con baschina in vita, arricchita da inserti in plissé e rouches da abbinare a maglia over con spalle scoperte in misto lana con lavorazione a trecce, impreziosita da spalline gioiello ed applicazioni di cristalli sullo scollo.