Università: partito il progetto The + of Erasmus

Università: con The + of Erasmus accordo tra Agenzia Erasmus+ Indire e Fondazione garagErasmus per la formazione online degli studenti

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, insieme alla Fondazione garagErasmus lancia il progetto THE + OF ERASMUS, un pacchetto di servizi virtuali rivolto a tutti gli studenti internazionali in partenza e in arrivo in Italia dell’anno accademico 2020/21.

Il contesto pandemico del 2020 limita fortemente lo svolgimento della mobilità nelle forme tradizionali, con ricadute che possono risultare penalizzanti per gli studenti.

La collaborazione si attiva con l’intento di trasformare un periodo di difficoltà in un’opportunità per migliorare l’esperienza del programma Erasmus, affinché il nuovo programma sia più digitale, più inclusivo e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Con THE + OF ERASMUS si vuole integrare l’attuale situazione offrendo occasioni di formazione e informazione in cui gli studenti potranno partecipare a:

LEARNING GARAGE : sessioni sul “nuovo” mondo del lavoro, condotte da professionisti

: sessioni sul “nuovo” mondo del lavoro, condotte da professionisti TALENTS MATCH : incontri one-to-one online con aziende internazionali che hanno aperto posizioni di lavoro o internship

: incontri one-to-one online con aziende internazionali che hanno aperto posizioni di lavoro o internship ACCELERATOR: corsi online, condotti dalla scuola Dante Alighieri di Recanati, sulla lingua, la cultura e la storia italiana

Le sessioni prevedono una prima parte strettamente pedagogica e una seconda più informale, su usi e costumi del nostro Paese.

Tutte le attività saranno a titolo gratuito e proseguiranno fino a giugno 2021. Le attività proseguiranno da gennaio 2021, comunicate sui canali social di Agenzia Erasmus+ Indire:

