Previsioni meteo 30 dicembre: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 dicembre: piogge sulle regioni tirreniche del Centro e su tutto il Sud Italia con neve lungo l’Appennino

Ultimi giorni del 2020 con condizioni meteo instabili sull’Italia per una perturbazione che nelle prossime ore insisterà su tutto il Centro e il Sud Italia, già sferzati da precipitazioni e forte vento. Nella giornata di oggi avremo altre piogge su tutte le regioni tirreniche, quelle meridionali e la Sicilia con possibili nevicate lungo l’Appennino. Clima più asciutto al Nord dopo le nevicate di inizio settimana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la fase instabile durerà diversi giorni. Domani avremo ancora condizioni di maltempo al meridione mentre il primo giorno del nuovo anno una nuova perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest e a seguire anche il resto della Penisola, accompagnata da forti piogge e nuove nevicate.

Intanto per oggi, mercoledì 30 dicembre, al Nord Italia molte nuvole per tutta la giornata ma con fenomeni solo su Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Tempo asciutto anche in serata con precipitazioni solo sulla Romagna e neve in Appennino fino a 600-700 metri.

Tempo instabile sul Centro per tutta la giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale e più intensi sulle regioni tirreniche. Neve in calo fin sotto i 1000 metri dalla sera.

In Toscana condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio nelle ore diurne, fenomeni localmente intensi sulla costa nelle ore pomeridiane; neve in Appennino fino a 700-800 metri di quota. Precipitazioni sparse nelle ore serali.

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su Campania, Basilicata e alta Calabria. Piogge sparse anche nelle ore serali con neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri.

In Calabria locali piogge o temporali al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio le piogge interesseranno la costa tirrenica. Tempo instabile in serata con piogge stese su tutta la regione, temporali sul Tirreno e neve oltre i 1300 metri sulla Sila.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

