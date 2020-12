Previsioni meteo 28 dicembre: neve in pianura al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 dicembre: colata artica sulle regioni settentrionali con neve fino in pianura, piogge sul resto dell’Italia

L’Inverno fa la voce grossa sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di Dicembre, caratterizzato da fasi alterne di maltempo e stabilità con l’anticiclone. Nella giornata di oggi una colata artica porterà nevicate al Nord fino in pianura, mentre sul resto dell’Italia, dove non mancheranno le piogge, la quota neve sarà superiore ai mille metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo migliorerà al Nord-Est mentre su Trentino, Veneto e Friuli Venezia-Giulia sono attese altre nevicate. Maltempo anche al Centro e al Sud, soprattutto sul versante tirrenico. Anche gli ultimi giorni dell’anno saranno caratterizzati da instabilità mentre l’inizio del 2021 potrebbe essere all’insegna del tempo stabile.

Intanto per oggi, lunedì 28 dicembre, al Nord Italia maltempo con cieli nuvolosi associati a precipitazioni anche intense, nevose fino in pianura specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio maltempo verso Nord-Est con piogge intense e neve abbondante anche a bassa quota, migliora al Nord-Ovest. In serata residue piogge su Liguria e Friuli, nuvoloso ma asciutto altrove. Neve fino in pianura al mattino poi in graduale rialzo.

Al Centro al mattino maltempo sul versante tirrenico con piogge e temporali anche intensi, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio tempo instabile o perturbato su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi anche di forte intensità. In serata tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Neve oltre i 1100-1400 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Molise e Sardegna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata fenomeni in estensione a tutti i settori, localmente più intensi sulla Campania, più asciutto su Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in calo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.