Nerone feat. Clementino: “Radici” è online

Nerone feat. Clementino: “Radici” è un racconto sorprendente del passato. Il singolo è disponibile sulle piattaforme digitali

Disponibile in digitale “Radici”, il nuovo singolo di Nerone featuring Clementino: https://backl.ink/143591721. Prodotta da Pj Gionson, “Radici” segna la prima collaborazione tra Nerone e Clementino. Nonostante una generazione di differenza (Nerone è del 1991 e Clementino del 1982) e una formazione umana e artistica avvenuta in due città piuttosto differenti come Milano e Napoli, la storia dei due artisti, prima che la loro carriera discografica si sviluppasse, è molto simile: entrambi giramondo grazie a una lunga esperienza lavorativa nei villaggi turistici, i due hanno intensificato il rapporto con l’hip hop, conquistando il pubblico, tramite vari successi ottenuti nelle battle di freestyle. Queste esperienze li hanno resi due eccellenti parolieri, con ogni probabilità i due rapper della scena italiana con la verve più forte ma questo brano non potrà che sorprende tutti per l’atmosfera introspettiva. Una direzione artistica intrapresa anche grazie alla sintonia tra i due, amici da anni.

Nerone e Clementino, inoltre, con “Radici” ribadiscono la loro abilità tecnica di scrittura, esaltata dall’argomento del brano in cui raccontano la loro provenienza, dedicando i versi alle loro città di origine e alle storie del loro passato.