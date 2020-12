Lana Del Rey vittima di body shaming

Ancora una volta si conferma una triste verità: il body shaming non risparmia nessuno, nemmeno in piena pandemia, nemmeno sotto le feste, nemmeno le star. Questa volta a finire sotto la pioggia di insulti è stata Lana Del Rey, reduce da un infortunio con lo skateboard, come ha spiegato lei stessa in un post Instagram. Proprio a seguito della pubblicazione delle foto che la mostravano a Los Angeles con una fasciatura al braccio, è stata investita da un grandissimo numero di critiche. Gli odiatori del web si sono concentrati sul suo aspetto fisico: la cantante ha preso qualche chilo e loro si sono sentiti in diritto di deriderla per questo. Sono fioccate battute di basso livello come: “Madonna che obesonaaa”, “Cotechino per capodanno, comprato”, “Poverina, si è fatta male a un prosciutto”, “La tristezza estiva” – “Summertime Sadness” è un suo brano – “l’ha fatta ingrassare”, “Non dovrebbe mai indossare quegli shorts”, “Notevole quel salvagente”. Lana Del Rey però, possiede una folta schiera di fan pronti a darle supporto e a difenderla, preoccupati anche per il braccio. I tweet di apprezzamento per la bellezza e la normalità delle sue forme sono stati talmente tanti, che il suo nome è finito nei trending topic. Una ragazza per esempio ha scritto: “Io la vedo in normopeso ma per dei trogloditi come loro sono caduta nell’anoressia”. Altri dicono che durante l’epidemia più o meno tutti quanti abbiamo preso dei chili in più del solito. C’è chi poi osserva: “Vedere tutti questi commenti sull’aumento di peso di Lana Del Rey mi dimostra ancora una volta che non importa quanto una donna lavori duramente nella sua vita, il suo peso e il suo aspetto saranno sempre ciò che interessa alle persone str***e”. Infatti, la stessa utente aggiunge: “Vi ricordate quando Adele è apparsa in pubblico più magra e i media si sono riferiti alla sua perdita di peso come il suo ‘più grande risultato’? A chi importa del suo Oscar e dei suoi 15 Grammy”. Alcuni poi, hanno fatto notare che recentemente anche Billie Eilish è