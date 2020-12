Eugenia Martino online con il singolo “E allora”

“E allora” è il nuovo singolo di Eugenia Martino, primo capitolo del disco d’esordio della cantante in uscita a febbraio

Fuori il nuovo singolo di Eugenia Martino, dal titolo E ALLORA, title track del disco d’esordio in uscita prossimamente (prod. Mogol, L’Altra Metà SRL / Massimo Satta). Si tratta di un brano autobiografico, uno sfogo di chi, lontano da banchi di scuola e pregiudizi di genere, prende le distanze dalle convenzioni e regole, spesso autoimposte. Un nuovo capitolo per la cantautrice Eugenia Martino che si mette a nudo per permetterci di entrare nel suo mondo, di un fine e agro-dolce cantautorato al femminile.

Eugenia Martino è una cantautrice, autrice e compositrice romana, classe 1986, nel 2016 firma con AreaSonica Records con la quale pubblica l’Ep “DANDY&ROLL” prodotto in collaborazione con Maria Grazia Fontana. L’Ep riscuote un discreto successo nell’underground, il brano MAGGIO arriva semifinalista al Premio Lunezia, il secondo singolo “Lacrime di ghiaccio” arriva in finale al premio “Senza Etichetta” mentre il terzo singolo CIELO vince il miglior testo al Premio nazionale “Donne d’autore” e arriva in semifinale al Festival di Ghedi e a Musicultura. Nell’estate del 2018 viene chiamata ad aprire concerti di alcuni artisti rinomati come Massimo di Cataldo e Giuseppe Anastasi. Nel 2018 pubblica il singolo in memoria di Davide Astori ,”CANZONE PER DAVIDE” raccogliendo migliaia di download e views in sole 2 settimane. Nell’estate del 2018 scrive il brano “Ladro per te” per Davide Rossi con cui vince il Roma Summer Contest. A gennaio 2019 il brano “ MARIELLE” scritto per Ylenia Iorio vince il Premio Donida, ed ottiene un contratto editoriale con la Universal Music Publishing. L’uscita del suo primo disco “E ALLORA” è prevista per Febbraio 2020, produzione esecutiva di Mogol (L’altra metà SRL), produzione artistica Massimo Satta.

https://www.instagram.com/eugeniamartinoreal/

https://www.facebook.com/eugeniamartinofficial

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY