Covid: frenata per il vaccino AstraZeneca

Covid, l’Ema frena sul vaccino AstraZeneca: improbabile l’autorizzazione entro gennaio. L’Agenzia ha bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità dell’antidoto

È improbabile che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) autorizzi il vaccino della società AstraZeneca e dell’Università di Oxford a gennaio. Lo ha annunciato il vice direttore esecutivo dell’Ema Noël Wathion, in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. “Non hanno ancora presentato domanda”, ha detto Wathion, spiegando che l’Ema ha “bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità del vaccino.” “I dati che abbiamo al momento non sono sufficienti per concedere un’autorizzazione condizionata al vaccino AstraZeneca”, ha ribadito il vice direttore esecutivo dell’Ema come spiega la Dire (www.dire.it).