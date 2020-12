Covid: da cocktail anticorpi nuova speranza di cura

Cocktail di anticorpi semisintetici messo a punto da AstraZeneca: è una nuova speranza per la cura del Covid

Si chiama AZD7442, è una combinazione di anticorpi a lunga durata d’azione (LAAB) messa a punto da AstraZeneca che potrebbe impedire a chi è stato esposto al coronavirus di sviluppare la malattia Covid-19. La terapia anticorpale conferirebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza ai pazienti ricoverati in ospedale e ai residenti delle case di cura per aiutare a contenere le epidemie. La combinazione di due LAAB è anche progettata per ridurre il rischio di resistenza sviluppato dal virus SARS-CoV-2.

I due anticorpi che compongono AZD7442 sono stati isolati dal team del Vanderbilt University Medical CenteR (VUMC) dal sangue di una coppia di persone provenienti da Wuhan, in Cina, a cui era stato diagnosticato il COVID-19. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Nature a luglio i due anticorpi neutralizzanti, COV2-2196 e COV2-2130, possono legarsi simultaneamente e neutralizzare il virus wild-type SARS-CoV-2 in modo sinergico.

I LAAB imitano gli anticorpi naturali e hanno il potenziale di trattare e prevenire la progressione della malattia in pazienti già infettati dal virus, oltre ad essere somministrati come intervento preventivo prima dell’esposizione al virus. Una combinazione LAAB potrebbe essere complementare ai vaccini come agente profilattico, ad esempio per le persone per le quali un vaccino potrebbe non essere appropriato o per fornire una protezione aggiuntiva per le popolazioni ad alto rischio. Potrebbe anche essere usata per trattare le persone che sono state infettate.

Catherine Houlihan, virologa dell’University College London Hospitals NHS trust (UCLH), che sta conducendo uno studio sul farmaco chiamato Storm Chaser, ha detto: “Se riusciamo a dimostrare che questo trattamento funziona e a prevenire che le persone esposte al virus sviluppino il Covid-19, sarebbe un’aggiunta entusiasmante all’arsenale di armi che si sta sviluppando per combattere questo terribile virus”.

Il farmaco è stato sviluppato da UCLH e AstraZeneca, la società farmaceutica che ha anche creato, insieme all’Università di Oxford, un vaccino che la prossima settimana la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency dovrebbe approvare per l’uso in Gran Bretagna.

Il team spera che la sperimentazione dimostri che il cocktail di anticorpi protegge contro il Covid-19 per un periodo compreso tra i sei e i 12 mesi. I partecipanti alla sperimentazione lo ricevono in due dosi, una dopo l’altra. Se sarà approvato, sarà offerto a chi è stato esposto a Covid negli otto giorni precedenti.

Potrebbe essere disponibile già a marzo o aprile, se approvato dall’autorità di regolamentazione dei medicinali dopo aver esaminato le prove dello studio. Lo studio coinvolge l’UCLH, diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo. Questo mese l’ospedale dell’University College è diventato il primo sito al mondo a reclutare pazienti nello studio di controllo randomizzato e a dare loro il jab o un placebo.

“Finora abbiamo iniettato 10 partecipanti – personale, studenti e altre persone – che sono stati esposti al virus a casa, in un ambiente sanitario o in una sala studenti”, ha detto Houlihan. Lei e i suoi colleghi seguiranno da vicino i partecipanti per vedere chi di loro svilupperà Covid-19″.

La protezione immediata che il farmaco promette potrebbe giocare un ruolo vitale nel ridurre l’impatto del virus fino a quando tutti non saranno stati immunizzati. Il programma di vaccinazione è in corso con il jab Pfizer/BioNTech e dovrebbe durare fino alla prossima estate.

Paul Hunter, professore di medicina all’Università dell’East Anglia, specializzato in malattie infettive, ha detto che il nuovo trattamento potrebbe ridurre significativamente il numero di morti di Covid.”Se si ha a che fare con epidemie in ambienti come le case di cura, o se si hanno pazienti che sono particolarmente a rischio di contrarre gravi Covid, come gli anziani, allora questo potrebbe salvare molte vite”. A condizione che venga confermato nelle prove della fase 3, potrebbe giocare un ruolo importante nel mantenere in vita persone che altrimenti morirebbero. Quindi dovrebbe essere una cosa importante”, ha detto.

Come funziona

AZD7442 è una combinazione di due LAAB derivati da pazienti convalescenti dopo l’infezione da SARS-CoV-2. Scoperti dal Vanderbilt University Medical Center e concessi in licenza ad AstraZeneca nel giugno 2020, i LAAB sono stati ottimizzati con la tecnologia proprietaria di estensione dell’emivita messa a punto da AstraZeneca per aumentare la durata della terapia da sei a dodici mesi dopo una singola somministrazione.

I LAAB con estensione dell’emivita dovrebbero consentire da sei a 12 mesi di protezione da COVID-19.2-5 Il legame ridotto del recettore Fc mira a ridurre al minimo il rischio di peggioramento della malattia in funzione degli anticorpi – un fenomeno in cui gli anticorpi specifici del virus promuovono, piuttosto che inibire, l’infezione e/o la malattia.

In una recente pubblicazione di Nature, i LAAB sono stati mostrati in esperimenti preclinici per bloccare il legame del virus SARS-CoV-2 alle cellule ospiti e proteggere dall’infezione nei modelli cellulari e animali della malattia.

Gli studi in corso

Uno studio sta valutando la sicurezza e l’efficacia di AZD7442 per prevenire l’infezione fino a 12 mesi, in circa 5.000 partecipanti. Il secondo studio valuta la profilassi post-esposizione e il trattamento preventivo in circa 1.100 partecipanti. AstraZeneca sta pianificando ulteriori studi per valutare AZD7442 in circa 4.000 pazienti per il trattamento di COVID-19.