Chico Forti scrive a Di Maio: “Un miracolo, Italia cambiata”

Lettera di Chico Forti al ministro degli Esteri Di Maio dopo l’annuncio del ritorno in Italia dal carcere statunitense: “Un miracolo, Italia cambiata”

“In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di Chico Forti. Dice che quanto accaduto è un miracolo, che l’Italia è cambiata. Io non penso di aver fatto alcun miracolo. Abbiamo lavorato, quello sì, in silenzio e con insistenza. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Chico e alla sua famiglia. Questo è un Paese che quando gioca da squadra, vince”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato la lettera ricevuta da Chico Forti.

Forti, ex windsurfer e produttore televisivo, nato a Trento nel 1959, dal 2000 è in carcere in Florida per una condanna all’ergastolo per omicidio. Come ricorda l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) ha sempre dichiarato di essere vittima di un errore giudiziario.

LEGGI ANCHE: Di Maio: “Chico Forti tornerà in Italia”. Salvini: “Splendido regalo di Natale”