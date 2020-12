Simone Zanelli in radio con il nuovo singolo

Simone Zanelli in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo dal titolo “Non posso più stare”

Disponibile in rotazione “Non posso più stare”, il nuovo singolo di Simone Zanelli.

“Non posso più stare” è un brano che parla d’amore ed è una vera e propria descrizione delle fasi che si attraversano quando si conosce una persona con la quale si vuole intraprendere una relazione. Si passa dal momento in cui ci si incontra al modo in cui poi ci si dovrebbe comportare ne corso della relazione.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scelto questo brano come primo singolo perchè tra quelli scritti era quello che mi piaceva di piu per come suonava anche solo con l’accompagnamento della chitarra. Volevo esordire nel panorama musicale con una canzone semplice alla portata di tutti ma che allo stesso tempo avesse un significato per me importante».

Biografia

Simone Zanelli ha 25 anni ed è originario di Spoleto. Il suo amore per la musica nasce da piccolo quando passava ore ed ore ad ascoltare canzoni e a canticchiarle. I suoi compagni di scuola gli dicevano che era bravo, ma non li prendeva mai sul serio fino a quando all’età di 16 anni decide di iniziare a studiare canto. Da quel momento in poi capisce seriamente di non aver mai provato nulla di così forte nella sua vita e si dedica solo alla musica per diversi anni raggiungendo buoni risultati ai concorsi e iniziando a studiare chitarra da autodidatta. Attualmente si divide tra lavoro e musica avendo iniziato una collaborazione con il produttore spoletino Alessandro Elisei con cui lavora ai suoi brani.

Instagram: https://www.instagram.com/simone_zanelli/