Previsioni meteo 29 dicembre: maltempo sulle regioni tirreniche

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 dicembre: ancora maltempo con nevicate a quote basse sull’arco alpino, piogge su gran parte delle regioni tirreniche

Italia nella morsa del maltempo in questi ultimi giorni dell’anno. Dopo le abbondanti nevicate di ieri al Nord nella giornata di oggi ci aspettano piogge e venti localmente molto intensi. Al Nord le temperature al mattino scenderanno sotto zero con rischio di formazione di lastre di ghiaccio dove ci sono state nevicate. Le piogge invece non risparmieranno le regioni tirreniche, in particolare le aree costiere dalla Liguria in giù.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche gli ultimi giorni dell’anno saranno caratterizzati da instabilità così come l’inizio del nuovo anno. Le condizioni meteo sulla Penisola infatti potrebbero rimanere tipicamente invernali anche nella prima decade di gennaio.

Intanto per oggi, martedì 29 dicembre, al Nord Italia tempo parzialmente instabile al mattino, con precipitazioni localmente intense sulla Liguria di Levante e sul Friuli; altrove cieli irregolarmente nuvolosi e neve sull’arco Alpino a bassa quota. Al pomeriggio precipitazioni sparse con molte nuvole e possibili acquazzoni sul Friuli. In serata si rinnovano piogge e nevicate sull’arco Alpino oltre i 200 metri di quota.

Al Centro tempo instabile sui settori Tirrenici al mattino, con schiarite sui versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare e ancora precipitazioni, localmente intense sulla Toscana settentrionale. In serata maltempo diffuso sulle regioni occidentali e neve dagli 800-1000 metri di quota.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione, fenomeni più abbondanti sui settori centro-settentrionali. Instabilità diffusa anche nelle ore serali con piogge abbondanti sull’Alta Toscana.

Instabilità al mattino sulle regioni meridionali, tra Sardegna, Campania, Salento e Calabria, più asciutto altrove con qualche schiarita. Al pomeriggio precipitazioni sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata tempo diffusamente instabile, con aperture tra Sicilia e Calabria.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, tempo asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutta la regione con ampie schiarite alternate a qualche nube.

Temperature minime e massime in lieve aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.