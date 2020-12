Francesco Centorame di Skam è diventato papà

Che questo Natale, dopo un anno a dir poco turbolento, ci portasse un po’ di felicità e di amore è stato il desiderio di tanti. Uno di quelli che ha realizzato questo sogno è stato Francesco Centorame, giovane volto Netflix di Skam Italia, recentemente al cinema con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino (febbraio e luglio 2020).

L’attore, classe 1996, è diventato genitore per la prima volta insieme alla fidanzata Valentina Salvagno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E’ stata lei, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), a pubblicare su Instagram uno scatto in cui si vede ritratta una manina accanto a quella del neo papà Francesco. L’immagine è accompagnata dall’hashtag #ilregalomiopiugrande, in occasione proprio del compleanno della Salvagno. Del neonato sono ancora sconosciuti nome e sesso.

Inizialmente conosciuta, per Uomini e Donne, a cui ha partecipato nel 2015, oggi la 31enne originaria di Venezia pare abbia deciso di dedicarsi ad altro, abbandonando il mondo dello spettacolo. È insegnante di italiano e di inglese. La relazione con Centorame è stata ufficializzata

alcuni mesi fa e tenuta lontana dai riflettori. Lui le ha fatto gli auguri postando uno scatto precedente: loro due mano nella mano, con la pancia di lei a fare capolino dalla camicia.

Molte le congratulazioni su entrambi i profili social dei neo genitori, tra cui quelle della collega attrice Ludovica Martino che ha commentato: “Che famiglia bellissima”.