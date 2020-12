Forte terremoto in Croazia: disastro a Petrinja

È stata avvertita anche in Italia la forte scossa di terremoto che ha colpito la Croazia, in una zona a circa 50 chilometri a sud est di Zagabria, in località Petrinja. Il sisma di magnitudo 6.3 sulla scala Richter è avvenuto alle 12.20, ed ha causato gravi danni nella zona, con palazzi crollati e black-out. Da Trieste a Napoli, come spiega la Dire (www.dire.it) la scossa si è propagata oltre confini croati, raggiungendo diverse città italiane. Ieri altre due scosse, di magnitudo 5.2 e 4.8, avevano colpito la zona di Zagabria.