After 2 su Prime Video in attesa dei film numero 3 e 4

After 2 è in streaming su Prime Video: tutto quello che c’è da sapere sul film con Tessa e Hardin tratto dalla saga letteraria di Anna Todd

After 2 è disponibile su Amazon Prime Video Italia, Francia e Regno Unito, mentre in Spagna arriverà dall’1 gennaio. After 2 è l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller Un cuore in mille pezzi, che fa parte della saga letteraria di Anna Todd composta da cinque libri, e sequel del film campione di incassi ‘After’.

LA STORIA

La storia come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) segue Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa Young (Josephine Langford) alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Mentre Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, Tessa, armata di una rinnovata autostima, riesce ad avere lo stage dei suoi sogni presso la casa editrice Vance. Alla Vance cattura l’attenzione del suo affascinante nuovo collega Trevor (Dylan Spouse), esattamente il tipo di ragazzo che fa per lei. È intelligente, simpatico, carino e responsabile, ma Tessa non riesce a togliersi Hardin dalla testa. Dopo tutto è lui l’amore della sua vita. Anche con tutte le loro incomprensioni e difficoltà, Tessa non può reprimere la spinta che sente verso Hardin. Le piacerebbe uscire da quella situazione, ma non è così semplice. Attraverso i momenti felici e quelli più duri, i litigi e le rappacificazioni, Hardin e Tessa lottano per stare insieme, anche se l’universo dovesse mettersi contro di loro.

Prima dell’uscita del film Anna Todd aveva promesso ai fan che il secondo capitolo sarebbe stato molto ‘piccante’. Promessa mantenuta. After 2, infatti, regala ai supporter degli Hessa tanta incontrollabile passione, docce ‘bollenti’, un amore mozzafiato e una giusta dose di dramma per far trepidare il pubblico.

IL CAST

After 2 vede protagonisti Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin e Dylan Sprouse. Completano il cast Shane Paul McGhie, Candice King, Charlie Weber, Khadijha Red Thunder, Inanna Sarkis, Pia Mia, Samuel Larsen, Louise Lombard, Rob Estes, Dylan Arnold, Selma Blair e Karimah Westbrook.

Il film è diretto da Roger Kumble e prodotto da Nicolas Chartier, Eric Lehrman, Andrew Panay, Jennifer Gibgot, Anna Todd, Aron Levitz, Courtney Solomon, Mark Canton e Brian Pitt. L’executive producer è Jonathan Deckter.