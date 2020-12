Achille online con il nuovo singolo “Silenzio”

“Silenzio” è il nuovo singolo di Achille: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale su tutte le piattaforme

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Silenzio”, il nuovo singolo di Achille feat. Stefy Evita. “Silenzio” è un brano introspettivo e autobiografico, parla della vita dell’artista piena di esperienze negative. L’artista comincia un processo di annientamento dei sogni che hanno accompagnato fino a quel momento la sua vita. La paura, gli incubi di notte, un bambino che troppo presto ha dovuto fare i conti con il destino gli fanno perdere il controllo durante la sua adolescenza ma dopo anni e sacrifici trova la forza e riesce ad affrontare i propri fantasmi per costruire un futuro di positività. Questo brano è un input a chi ha perso la speranza, in fondo si può trovare la propria strada costruendo anche sulle rovine della propria vita.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Da questa uscita mi aspetto il meglio, parla della mia vita, di cose importanti, sofferenze e tagli che moriranno con me, situazioni che non posso e non voglio scordare perché mi hanno fatto crescere. Ci ho messo il cuore e sono contento di essere riuscito dopo anni a parlare di me, tutto ciò è una vittoria personale, lasciando stare i numeri che farà, per la prima volta nella mia vita posso dire di essere orgoglioso di me».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Alessio Saporita, Mattia Pantè e Achille Luca Ioppolo che insieme sono riusciti a realizzare un videoclip semplice ma che suscita i sentimenti che voleva trasmettere l’artista al pubblico. Il videoclip è stato girato nella terrazza e a casa dell’artista e nel suo piccolo paesino. L’artista voleva rappresentare sé stesso e non si poteva fare di meglio che girarlo nei posti dove è cresciuto e ha passato i momenti che racconta nel singolo.

Biografia

Achille pseudonimo di Achille Luca Ioppolo nasce a Messina il 16/05/2001 ed è un rapper emergente siciliano. L’artista decide di fare musica per raccontare la sua vita e le circostanze che hanno segnato il suo destino, la voglia è quella di sfogarsi, di gridare al mondo intero la sua storia ed è disposto a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Sin da piccolo la passione del canto, riempie le sue giornate, che aiutano nella composizione e nell’espressione dei primi lavori, dove la vita vissuta e le sofferenze riempiono i testi delle sue canzoni.

Achille per un lasso di tempo lascia la musica, lascia tutto per dedicarsi alla “ strada” e sfogare la rabbia attraverso situazioni brutte che segnano la sua vita per l’ennesima volta e lo fanno entrare in un tunnel buio dove riesce a uscire solo dopo anni grazie alla musica e alla madre.

Facebook: https://www.facebook.com/achilleofficial/

Instagram: https://instagram.com/_achilleofficial?igshid=1f8al2rz97nq5