Pokémon GO: Slowpoke protagonista a Capodanno

Pokémon GO, Slowpoke protagonista dell’evento di Capodanno: i festeggiamenti inizieranno il 31 dicembre

Il 2020 sta per finire, e non poteva mancare come ogni anno l’evento di Capodanno di Pokémon Go. Dalle 22:00 di giovedì 31 dicembre alle 22:00 di lunedì 4 gennaio 2021, sarà possibile trovare nuovi Pokémon in costume e oggetti per avatar. Torneranno anche alcuni noti Pokémon con indosso dei cappellini da festa. Ma la star dell’evento sarà Slowpoke come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Ecco tutte le info

– Alcuni Pokémon indosseranno costumi da festa per celebrare il nuovo anno insieme a noi!

– Slowpoke con gli occhiali a forma di 2020 apparirà in natura, dopo che avrete completato le missioni della ricerca sul campo, nei raid e si schiuderà dalle Uova da 2 km. Fate evolvere Slowpoke con gli occhiali a forma di 2020 per ottenere Slowbro con gli occhiali a forma di 2021!

– Pichu con un cappellino da Capodanno si schiuderà dalle Uova da 2 km

– Pikachu con un cappellino da Capodanno apparirà in natura e dopo che avrete completato le missioni della ricerca sul campo. Potrete anche ottenerne uno facendo evolvere Pichu con un cappellino da Capodanno.

– Fate evolvere Pikachu con un cappellino da Capodanno per ottenere Raichu che indossa lo stesso cappellino!

– Wynaut si schiuderà dalle Uova da 2 km. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica!

– Raticate, Wobbuffet e Wurmple indosseranno cappellini da festa e appariranno nei raid a una stella. Insieme a loro ci saranno anche Klink ed Espurr.

– Eevee indosserà un cappellino da festa e lo riceverete come ricompensa nell’incontro della ricerca sul campo.

– Vestitevi a festa per il 2021! A partire dalle 22:00 di mercoledì 30 dicembre saranno disponibili gli occhiali a forma di 2021 e il cappellino da Capodanno come nuovi oggetti per avatar nel negozio dell’app.

– Durante l’evento i pacchi conterranno vari oggetti! Visitate il negozio per scoprire i dettagli.

Bonus

– Caramelle da schiusa raddoppiate

– Polvere di stelle da schiusa raddoppiata

– Distanza per la schiusa dimezzata se le Uova si trovano nelle incubatrici durante questo periodo

– L’anno nuovo è proprio dietro l’angolo, ci vediamo nel 2021!