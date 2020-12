Con KFConsole giochi in 4k e scaldi il pollo

Con la console di KFC scaldi il pollo mentre giochi in 4k: la popolare catena di ristoranti presenta la KFConsole

La guerra delle console è finita. Con questo claim KFC presenta al mondo la sua strabiliante creazione e non è una nuova ricetta culinaria. Si chiama KFConsole ed è a tutti gli effetti una vera e propria console di gioco, con una caratteristica curiosa: ha un vano per scaldare il pollo!

La popolare catena di ristoranti , in collaborazione con il produttore di accessori Cooler Master, ha deciso di dare vita ad un hardware “superdotato”, in grado di tenere testa alle console di nuova generazione di Sony e Microsoft.

Come la PS5 e la Xbox Series X, infatti, KFConsole può eseguire giochi in 4K, con fotogrammi fino a 240 fps e Ray Tracing, anche in realtà virtuale, ed è dotata di un disco SSD Seagate da 1TB e un chip grafico Asus. Ma la vera chicca è il Chicken Chamber, un vano speciale dove riscaldare pezzi di pollo fritto, permettendo ai giocatori di godersi un pasto caldo e croccante tra un round e l’altro.

Non è ancora stata resa nota la data di uscita, né tanto meno il prezzo di questa strana console, anche se in molti sospettano si tratti di un pezzo unico promozionale. Non resta che aspettare per saperne di più.