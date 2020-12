Jaqueline torna in radio con “Tutto adesso”

“Tutto adesso” è il primo brano cover di Jaqueline: il singolo è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali

È in radio sulle piattaforme streaming e in digital download “TUTTO ADESSO” https://jaqueline.lnk.to/TuttoAdesso (Ore25 / Marte Label, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE.

“Il mio personale omaggio ai Pooh. Credo che noi autori contemporanei navigatori della tecnologia, ci modelliamo agli strumenti che attraversano il nostro tempo. Negli attimi che percorriamo, ci confrontiamo spesso con nuove frequenze ma non per questo, dobbiamo dimenticare le origini musicali che ci hanno preceduto, motivato e sostenuto. Quello dei Pooh, secondo me è un universo musicale che va studiato e sentito fino all’ultima nota. “Tutto adesso” è un brano che rispecchia perfettamente quello che mi sta attraversando, avevo voglia di raccontare ancora una volta la verità che mi spinge a fare le mie riflessioni”.

Jaqueline (nome d’arte di Jaqueline Branciforte) è una cantautrice e musicista siciliana che scopre la musica grazie alla ricca collezione di dischi del padre, ascoltando sin da piccola le più grandi leggende della musica internazionale come Michael Jackson, Madonna, Prince, Stevie Wonder, Aretha Franklin e tanti altri. Esordisce alla finale di Festival Show 2011, dove si esibisce dal vivo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Conseguita la maturità, entra nell’accademia di musica “Saint Louis College of Music”. Nel 2018 il brano “Andare Via” fa parte della colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento “Un giorno all’improvviso” e l’anno seguente fa parte degli otto finalisti di Area Sanremo 2019 con il brano inedito “Game Over”. Al momento sta lavorando all’album di esordio.

LINK

www.jaquelineofficial.it

www.facebook.com/Jaquelineofficial

www.instagram.com/jaquelineofficialpage

spotify