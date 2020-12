Cibi pericolosi per i cani: 7 sono da evitare sempre

Tavole imbandite per Natale: dal cioccolato alle noci attenzione ai cibi pericolosi per i cani, 7 alimenti sono da evitare sempre

Immancabili sulle tavole di cenoni della vigilia e pranzi di Natale, alcuni alimenti, che per l’uomo sono assolute prelibatezza, per i cani possono diventare un reale pericolo.

Per questo Dog Heroes (dogheroes.it), startup che propone un servizio di cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati, studiati da veterinari e consegnati a domicilio, ha stilato l’elenco di alcuni dei cibi più nocivi per gli amici a quattro zampe, e che durante le feste è più probabile che siano a “portata di muso”.

Cioccolato (fondente anche peggio)

È tra gli alimenti più pericolosi per eccellenza. Il cioccolato, in particolare quello fondente è velenoso per i cani. Contiene, infatti, un’elevata percentuale di teobromina, un alcaloide naturale, che nei cani può provocare sete, battito cardiaco irregolare, tremori e addirittura essere fatale nei casi più gravi.

Insaccati

Golosi e irresistibili per gli umani, protagonisti di molte tavole imbandite a festa, gli insaccati per i cani sono da evitare nel modo più assoluto. Contengono elevate quantità di sale e il budello che li avvolge, ormai, è quasi sempre di materiale plastico, di difficile digestione (questo anche per gli umani).

Dolci e caramelle

Nessun pranzo di festa può dirsi veramente concluso se non dopo uno squisito dolce, che per i più piccoli può diventare un’invitante caramella zuccherata o cioccolatino. Ma se un piccolo sgarro per noi umani è concesso, altro discorso è per i cani. I problemi più comuni che potrebbero insorgere da un consumo di zucchero possono riguardare in primis la salute dei denti, il diabete, nonché un eccessivo aumento di peso. E ancor più dannosi sono gli alimenti in cui lo zucchero è sostituito dallo xilitolo, un veleno per i quattro zampe, che può causare problemi al fegato e alla pressione del sangue.

Uvetta (anche uva classica)

Fedele compagna di svariati dolciumi ma soprattutto del re del Natale, il Panettone, l’uvetta è indigeribile per gli amici con la coda e potrebbe causare loro vomito e problemi renali.

Noci

Da sempre considerato il classico fine pasto delle feste, in compagnia di mandorle e mandarini, le noci (anche Macadamia) sono tossiche per i cani. Possono favorire l’ostruzione intestinale ma anche provocare debolezza, depressione, vomito, tremori, febbre e dolori addominali.

Gelato

Il gelato è troppo ricco di zuccheri, contribuisce al sovrappeso e contiene lattosio (uno zucchero anche lui) che i cani faticano a digerire, così come latticini e prodotti caseari. Tra i sintomi più comuni che una sua assunzione può provocare ci sono diarrea e aerofagia.

Ossa cotte

Nell’immaginario di tutti il cane con in bocca un bell’osso succulento è lo stereotipo per antonomasia per rappresentare il nostro amico a quattro zampe felice e scodinzolante che gira per il giardino di casa per cercare un nascondiglio sicuro per il suo “tesoro”. Ma se le ossa crude, con le dovute accortezze su grandezza e tipologia, non sono del tutto pericolose, quelle cotte essendo più morbide rischiano di rompersi mentre il cane cerca di masticarle creando, così, pericolose schegge che possono portare anche a perforazioni intestinali.