Per il 61% degli italiani sarà un Natale peggiore

Il Covid e le restrizioni rovinano drasticamente il Natale degli italiani: secondo Consumerismo per il 61% dei cittadini queste Feste saranno peggiori

Il Covid rovina drasticamente il Natale degli italiani, al punto che per il 61% dei cittadini queste feste saranno peggiori delle precedenti, e cambia radicalmente le aspettative degli utenti circa i regali che vorrebbero trovare sotto l’albero.

Lo afferma l’associazione CONSUMERISMO No Profit, rendendo pubblici i risultati di una indagine condotta dall’Istituto Piepoli.

Dalla ricerca dedicata emerge in modo lampante come l’emergenza sanitaria abbia modificato in modo sensibile il sentimento degli italiani e le loro aspettative sul Natale 2020 – spiega CONSUMERISMO –. Per il 61% dei cittadini, infatti, queste feste saranno peggiori rispetto alle precedenti: tra le motivazioni spicca la situazione generata dal Covid (55% degli intervistati) e l’impossibilità di trascorrere le feste con parenti e amici (27%).

Si riduce poi la spesa per i regali: il 47% degli italiani afferma che quest’anno ridurrà il numero dei regali di Natale e solo l’1% farà più doni rispetto allo scorso anno.

Ma a subire profonde modifiche sono anche i desideri degli italiani: il 42% dei cittadini mette al primo posto tra i regali che vorrebbe ricevere la “buona salute” (42%) seguita dalla “fine dell’emergenza coronavirus” (37%).

“Nonostante la situazione di grande incertezza e di paura, il Natale rimane una festa amatissima dai cittadini: 8 italiani su 10 apprezzano il periodo natalizio, in crescita rispetto al 74% dello scorso anno, e solo il 5% afferma di non amare il Natale” – conclude il presidente di CONSUMERISMO, Luigi Gabriele.