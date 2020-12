Mecna live sulle Dolomiti: come seguire il concerto

A Natale si canta con Mecna. Il rapper ha scelto di regalare ai suoi fan un concerto speciale che lo vedrà live a 2250 metri di altitudine. Location particolare il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento) sulle Dolomiti. L’appuntamento è, quindi, per il 25 dicembre alle 15.30.

Per la prima volta in streaming, la full band di Mecna presenterà dal vivo “Mentre Nessuno Guarda” per uno show imperdibile in cui l’artista eseguirà live i classici del passato, medley e le nuove hit. I biglietti sono ancora disponibili (e lo saranno fino a qualche minuto prima dell’evento) su dice.fm/mecna.

Per seguire il concerto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), basterà collegarsi su Dice.fm e accedere tramite app o sito.