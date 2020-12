Marti Stone online con il nuovo videoclip

Figli di Wikipedia, tatuaggi senza dolore, ferite senza memoria nel nuovo video di Marti Stone: Venti7 è disponibile online

“Nei freestyle accade tutto nel giro di pochi minuti, è il momento in cui il flusso scorre libero senza censure, amplificato dalla ricerca dell’altro. I tatuaggi che ho in faccia rappresentano le ferite senza dolore di questa società, la tendenza a compiere gesti senza assumersene la responsabilità, come se tutto fosse virtuale e reversibile, come se tutti fossimo attori senza riflettori davanti a piccole telecamere, paparazzi di noi stessi e reporters improvvisati”. (Marti Stone)

Girato in 9:16, il video in formato tascabile del nuovo freestyle di Marti Stone (realizzato in collaborazione con Rondö e Greta News) è disponibile su YouTube e IGTV.

