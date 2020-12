Fibrillazione atriale: alcolici aumentano rischio ictus

In pazienti con fibrillazione atriale l’elevato consumo di alcol aumenta di un terzo il rischio di ictus secondo una nuova ricerca

In pazienti con fibrillazione atriale, l’assunzione di 14 o più drink alla settimana è legata a un rischio maggiore di un terzo di problemi di salute, tra cui ictus ed embolia, secondo una ricerca pubblicata su EP Europace, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Il nostro studio suggerisce che i pazienti affetti da fibrillazione atriale dovrebbero evitare un forte consumo di alcol per prevenire l’ictus e altre complicazioni”, ha detto l’autore dello studio, Boyoung Joung della Yonsei University College of Medicine, Seoul, Repubblica di Corea.

Lo studio ha incluso 9.411 pazienti con fibrillazione atriale provenienti da 18 ospedali che coprono tutte le regioni geografiche della Corea del Sud. I pazienti sono stati classificati in quattro gruppi in base al loro consumo settimanale di alcol (una bevanda contiene 14 grammi di alcol): astenuti/raro (0 grammi/meno di una bevanda), leggeri (meno di 100 grammi/7 bevande), moderati (100-200 grammi/7-14 bevande) e pesanti (200 grammi//14 bevande o più).

Un totale di 7.455 pazienti (79,2%) sono stati classificati come astenuti/raro, 795 (8,4%) come leggeri, 345 (3,7%) come moderati e 816 (8,7%) come pesanti consumatori di alcolici.

I pazienti sono stati seguiti per una mediana di 17,4 mesi per gli eventi avversi, che includevano ictus, attacco ischemico transitorio, embolia sistemica e ospedalizzazione per il controllo della frequenza o del ritmo della fibrillazione atriale o per la gestione dell’insufficienza cardiaca.

I ricercatori hanno registrato il numero di pazienti che hanno subito uno di questi eventi e hanno calcolato il tasso di incidenza (numero di eventi per 100 persone-anno). Il tasso di questi eventi è stato di 6,73, 5,77, 6,44 e 9,65 rispettivamente per i bevitori assenti/raro, leggeri, moderati e pesanti.

I ricercatori hanno confrontato il rischio di eventi avversi nei bevitori leggeri, moderati e pesanti con il gruppo degli astenuti/raro. Il consumo di alcolici pesanti è stato associato a un aumento del rischio del 32% rispetto agli astenuti e ai bevitori rari. Non è stata osservata alcuna associazione significativa per il consumo di alcolici leggeri o moderati.

Joung ha detto: “Il nostro studio non ha trovato alcuna associazione significativa tra il bere leggero o moderato e le complicazioni. È stata identificata una significativa relazione deleteria con il bere pesante, suggerendo che il forte consumo di alcol dovrebbe essere evitato”.

Le analisi di sottogruppo hanno mostrato che l’impatto del bere pesante è stato più pronunciato nei pazienti a basso rischio di ictus rispetto a quelli a rischio di ictus moderato o alto. Allo stesso modo, il bere pesante è stato associato a una maggiore probabilità di esiti sfavorevoli nei pazienti senza pressione alta rispetto a quelli con pressione elevata. Sono stati osservati rischi più elevati anche nei pazienti che non utilizzano beta-bloccanti o farmaci antipiastrinici rispetto a quelli che assumevano tali farmaci.

Joung ha detto: “I risultati indicano che l’elevato consumo di alcol è particolarmente dannoso per i pazienti con fibrillazione atriale considerati meno vulnerabili alle complicazioni. I medici dovrebbero chiedere ai pazienti il loro consumo di alcol e tenerne conto nel calcolo del rischio di ictus”. Ha concluso: “Mentre il bere pesante dovrebbe essere fortemente scoraggiato tra i pazienti con fibrillazione atriale, il bere moderato sembra essere sicuro”.

