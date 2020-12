Previsioni meteo 24 dicembre: sarà un Natale con la neve

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 dicembre: in arrivo una perturbazione accompagnata da aria fredda, neve a quote basse tra Natale e Santo Stefano

Siamo ormai alle porte di queste festività Natalizie e quest’anno a differenza degli altri anni saremo soggetti, come annunciato, ad una poderosa irruzione d’aria artica con neve e freddo. La giornata di oggi, Vigilia di Natale, trascorrerà con tempo instabile soprattutto al Nord e regioni centrali tirreniche ma sarà da domani che una perturbazione raggiungerà l’Italia portando condizioni meteo tipicamente invernali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e tra la giornata di domani e quella di Santo Stefano saranno possibili nevicate a quote basse sulle regioni del Centro. A seguire nel prossimo weekend la perturbazione scivolerà verso Sud portando condizioni di maltempo al meridione. Anche gli ultimi giorni dell’anno saranno caratterizzati da tempo instabile, per l’arrivo di una serie di perturbazioni che porteranno piogge e neve.

Intanto per oggi, giovedì 24 dicembre, al Nord Italia tempo instabile al mattino su tutto il settentrione con molte nubi e precipitazioni sparse, localmente intense sulla Liguria. Al pomeriggio cieli coperti e pioviggini sparse, ma senza fenomeni di rilievo. In serata maltempo diffuso, con piogge più intense nella notte al nord-est. Neve in calo fin sui 1000 metri di quota sulle Alpi.

Giornata all’insegna della nuvolosità sulle regioni centrali, con precipitazioni intense al mattino sull’alta Toscana, più asciutto sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo uggioso con pioviggini tra Lazio, Toscana e Abruzzo. In serata non si verificheranno variazioni di rilievo, con parziale maltempo.

In Toscana piogge diffuse al mattino su gran parte della regione, localmente abbondanti sui settori settentrionali; nel pomeriggio così come nelle ore serali, i fenomeni interesseranno l’Alta Toscana e le zone interne della Maremma, mentre altrove il tempo sarà asciutto.

Condizioni meteo generalmente stabili al mattino al meridione, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio locali pioviggini fra Sardegna e Campania, altrove variabilità asciutta. In serata tempo parzialmente instabile sui medesimi settori, sulle restanti zone non sono attese variazioni.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata non vi saranno variazioni dal punto di vista meteo e il tempo sarà asciutto.

Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve incremento ovunque.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.