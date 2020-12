“Rope” apre un nuovo capitolo dei Noisy Silence

Noisy Silence: “Rope” è il nuovo singolo che apre un nuovo capitolo della band Alternative-Metalcore italiana

L’ultimo singolo prodotto da Noisy Silence si intitola “ROPE” ed è il risultato di una serie di eventi, tra cui un periodo storico molto complesso, che ha inevitabilmente cambiato in modo profondo l’approccio alla scrittura di un brano.

Per affrontare questa situazione la band ha deciso di affidarsi a collaboratori quali Jei Doublerice (Exiled Media) e Simone Cescutti (FatPlant Studio), che hanno assistito alla produzione del singolo. Canzone che nasce con una riflessione intima, piano piano si trasforma e manifesta tutto il suo sconforto durante il ritornello, culminando in una esplosione di rabbia, che esprime il vero stato d’animo del protagonista.

Questo stesso ciclo di emozioni è stato riprodotto per la rappresentazione video di “ROPE”, nel quale il protagonista attraversa una relazione complicata che lo obbliga a rivalutare quelle che sono le sue priorità.

I Noisy Silence sono una band Alternative-Metalcore italiana, il cui messaggio è raccontare esperienze e storie personali dei singoli membri, in modo tale che la loro musica coinvolga chiunque la ascolti.

“Reason”, il loro primo EP, cerca di rivolgersi al pubblico attraverso le sue cinque tracce, come se quest’ultime fossero un messaggio di sostegno e conforto. I brani che lo compongono sono caratterizzati da ritornelli melodici facilmente orecchiabili, che vanno a fondersi perfettamente con passaggi più aggressivi.

Il risultato è un lavoro moderno e pieno di energia, valorizzato da strumenti classici di accompagnamento. Il 27 Novembre 2020 la band pubblica il nuovo singolo “ROPE“, apripista di un nuovo capitolo. Per affrontare questo nuovo percorso la band si è rivolta a nuovi collaboratori che sono riusciti ad alzare la qualità, non soltanto del singolo in sé, ma anche della promozione, in modo da far arrivare il loro messaggio ancora più lontano.

Che si tratti della produzione di nuova musica, della scrittura dei testi, della realizzazione di foto e video, della cura di grafiche e dei profili social, la band lavora all’unisono ed ogni membro è fondamentale.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=r9qsoRYTw1k

ASCOLTA “ROPE”!

Spotify: https://spoti.fi/3fPSbJE

YouTube: https://bit.ly/39tA5fG

iTunes: https://apple.co/37iG8kk

Deezer: https://bit.ly/3loEJO2

Amazon: https://amzn.to/2VihHOl

www.facebook.com/NoisySilenceband