Pedaggi autostradali: aumenti bloccati fino a luglio

Nella bozza del decreto Milleproroghe congelati fino a luglio 2021 i pedaggi autostradali: per il Codacons boccata d’ossigeno per i consumatori

Bene per il Codacons il congelamento fino a luglio dei pedaggi autostradali previsto dalla bozza del decreto Milleproroghe che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.

“Lo stop all’aumento dei pedaggi è una buona notizia per i consumatori italiani – spiega il presidente Carlo Rienzi –. La situazione del 2020, con i vari lockdown nazionali e regionali, ha di fatto impedito ad una consistente fetta di popolazione di utilizzare la rete autostradale, e pertanto un rincaro delle tariffe autostradali a partire dal 2021, quando ancora non si conosce se e in che modo i cittadini potranno tornare a spostarsi, sarebbe stato del tutto ingiustificato”.

“E’ evidente che un eventuale adeguamento dei pedaggi autostradali a luglio dovrà tenere conto del minore utilizzo della rete da parte degli automobilisti, e dovranno essere evitati rincari eccessivi a danno degli utenti” conclude Rienzi.