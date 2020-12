Angela Altomare guiderà l’Associazione italiana di cristallografia

Angela Altomare, primo ricercatore dell’Istituto di cristallografia di Bari (Cnr-Ic), eletta Presidente dell’Associazione italiana di cristallografia

Angela Altomare, primo ricercatore dell’Istituto di cristallografia di Bari (Cnr-Ic), è stata eletta Presidente dell’Associazione italiana di cristallografia (AIC) per il triennio 2021-2023.

La nomina di Angela Altomare attesta la grande reputazione scientifica raggiunta nel campo delle metodologie cristallografiche dalla ricercatrice e rappresenta un segnale di notevole apprezzamento e visibilità scientifica delle attività di ricerca del Cnr e dell’Istituto nella cristallografia a livello nazionale ed internazionale.

’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) è un’organizzazione scientifica senza fini di lucro e riconosciuta dal ministero della Università e della Ricerca fin dal 1998, che attualmente conta circa 300 soci. Fu fondata nel 1967 con l’obbiettivo di promuovere e potenziare lo studio della disposizione degli atomi nella materia, delle sue cause, natura e conseguenze, delle metodologie e delle tecniche relative a tali studi.

L’Associazione favorisce tutte le iniziative per promuovere la cristallografia, favorire l’interazione tra i ricercatori che nell’ambito di diverse discipline utilizzano metodi cristallografici, nonché la divulgazione didattica e la diffusione scientifica della cristallografia e della crescita cristalli.

L’AIC è retta da un Consiglio di Presidenza (CdP), eletto dai soci ogni tre anni e formato dal Presidente, dal vice-Presidente, dal past-President, dal tesoriere, dal segretario e da cinque consiglieri. Il CdP è inoltre coadiuvato dalle commissioni che si occupano rispettivamente di “coordinamento didattico”, “strumentazione e calcolo” e dalla commissione della sezione“crescita dei cristalli”.

Premi AIC

Medaglia AIC: Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza assegna eccezionalmente una medaglia in riconoscimento di un particolare impegno profuso per sostenere l’immagine e l’attività della Associazione stessa o le esigenze della comunità cristallografica.

Premio Mario Mammi: La medaglia d’oro con l’effige di Mario Mammi, socio fondatore dell’AIC, suo presidente (1985-1987) e grande promotore della cultura cristallografica in Italia, viene assegnata, a cadenza biennale, ad uno scienziato italiano o straniero nel pieno della sua maturità scientifica, che abbia ottenuto in Italia risultati di eccellenza per lo sviluppo o l’applicazione di metodologie cristallografiche nell’ambito di una disciplina scientifica.

Premio Mario Nardelli: consiste di una medaglia ed una somma in denaro ed è intitolato alla memoria di Mario Nardelli, presidente AIC (1969-1970) e presidente dell’Unione Internazionale di Cristallografia (IUCr, 1983-1986). Il premio è assegnato ogni anno ad un socio, con meno di 40 anni, che con le proprie ricerche abbia ottenuto risultati significativi sviluppando o utilizzando metodi cristallografici.

Premio per la migliore tesi di Dottorato: assegnato annualmente a giovani ricercatori con tesi di dottorato su tematiche cristallografiche e consiste di un attestato e tre anni di iscrizione gratuita alla AIC.

Premio per la migliore tesi di Laurea: assegnato annualmente ad un diplomato in Lauree specialistiche con tesi di carattere cristallografico, consiste di un attestato e tre anni di iscrizione gratuita alla AIC.