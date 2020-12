X Factor 2021: rosa di nomi per sostituire Cattelan

X Factor 2021: chi arriverà al posto di Cattelan che ha annunciato a sorpresa il suo addio durante la finale del programma di Sky Uno? Ecco i probabili conduttori

Si è chiusa con la vittoria di Casadilego, l’edizione 2020 di X Factor. Ma non è solo questa edizione che abbiamo salutato: Alessandro Cattelan, storico presentatore della trasmissione, ha annunciato a sorpresa che avrebbe lasciato il timone della conduzione del talent per sempre. Nel suo discorso di addio ha detto: “Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me”.

Chi sostituirà Alessandro Cattelan?

Sul web questa notizia ha fatto più tendenza del risultato stesso della finale, a dimostrazione dell’affetto e della simpatia nei confronti del conduttore, che si è dimostrato negli anni un grande intrattenitore. A pochi giorni di distanza, però, già cominciano a spuntare le prime ipotesi sul nuovo presentatore o la nuova presentatrice: chi potrebbe sostituirlo? Sicuramente un nome che viene in mente è quello di Daniela Collu, che si è già occupata di Extra Factor, StraFactor e Hot Factor e che quest’anno ha presenziato anche a due puntate live di X Factor, quando Cattelan si è assentato per il Covid. Secondo allmusicitalia.it, tuttavia, “il problema è che, proprio in queste occasioni, Daniela ha dimostrato di non avere il ritmo e l’entusiasmo necessari per questa grande gara”. Ma “va detto che ha avuto solo pochi giorni per prepararsi”. Fu proprio lei a insistere perché il format fosse portato in Italia: Simona Ventura, giudice sia nelperiodo Rai che in quello Sky. Non ha la stessa età anagrafica di Cattelan, ma è sempre stata dotata

di una certa grinta. Una 30enne molto fresca e con una carriera alle spalle (attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica) è Ludovica Comello, nome tra i più ricorrenti e già volto Sky.

Parlando ancora della storia del talent non possiamo che pensare a Francesco Facchinetti, presentatore di successo per le prime quattro edizioni Rai. Ma l’attuale conduttore in uscita ha fatto anche meglio: difficile perciò che si decida di fare un passo indietro. Fabio Rovazzi ha l’età giusta, la simpatia e ha guidato Sanremo Giovani (al fianco di Pippo Baudo) con dei buonissimi tempi televisivi. Anche lui ironico e autoironico, giudice di Italia’s Got Talent e per tanto tempo protagonista di Zelig: Claudio Bisio. Ciononostante, viene penalizzato come altri dall’età e da un ritmo che non è lo stesso richiesto.

Sul web, in particolare su Twitter, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) circola al contrario un altro nome decisamente teen (ha 25 anni): Tommaso Zorzi, l’influencer e partecipante del Grande Fratello VIP le cui abilità televisive sono state elogiate più volte. È uno dei giovani più ricchi d’Italia e infatti è un volto ricorrente di Riccanza, noto anche per aver partecipato a Pechino Express. Tornando infine a una componente femminile – potrebbe essere la prima volta per X Factor, ma del resto abbiamo avuto solo due conduttori in 14 anni – non sarebbe improbabile Ambra Angiolini, nata proprio come presentatrice (aveva solo 14 anni), diventata poi cantante e ora un’ affermata attrice. Ultimamente l’abbiamo vista sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma per tre volte di seguito ed è riuscita a coinvolgere e a convincere molti spettatori, anche nell’ultima edizione anomala del 2020, in streaming. In ogni caso, l’ultima parola spetta a Fremantle e ancora non sappiamo se la società che produce il programma ha già fatto o meno la sua scelta.