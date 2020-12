X Factor 2020: vince Casadilego, Cattelan lascia

Casadilego vince X Factor 14, ecco chi è la pupilla di Hell Raton. Intanto Alessandro Cattelan lascia la trasmissione per sempre: il suo discorso di addio

Casadilego ha rispettato le aspettative di molti telespettatori e si è aggiudicata la vittoria di X Factor 14, alla fine della puntata andata in onda ieri sera su Sky Uno, Tv8 e Now Tv.

La pupilla di Hell Raton ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo “Vittoria”, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei (ieri sul palco con Manuelito, Slait e Lazza). Al terzo posto Blind e al quarto N.A.I.P.

Ma cosa sappiamo della vincitrice acclamata dal suo giudice da artisti come Lazza?

Casadilego, al secolo Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha solo 17 anni. Studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria.

Già alle Audition, quando aveva portato “A case of you” di Joni Mitchell edavanti al suo talento Manuel Agnelli si era commosso.

Il percorso di Casadilego a X Factor 2020, insieme al suo giudice Hell Raton e alla sua crew, le ha permesso di sperimentare e arrivare a proporre anche musica elettronica. In semifinale si è esibita insieme a Lazza con il brano “Catrame”. Di lei il rapper ha scritto:

“Non ho smesso di pensarlo un secondo da quando ho sentito quel pezzo a Roma. Poche persone mi fanno piangere con la loro arte, Eli è una di queste. Mi hai promesso che l’avresti portata a casa, l’hai fatto. E io manterrò la mia, presto tireremo fuori un pezzo. Le mie parole precise quando l’ho sentita sono state ‘questa entra e vince’. Questo per dirvi che io non mi sbaglio mai. Brava”.

Casadilego come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è anche su tutte le piattaforme con il suo primo EP omonimo.

Cattelan lascia: il discorso di addio

Dopo dieci anni alla guida di X Factor, Alessandro Cattelan lascia per sempre il talent. Il conduttore ha annunciato l’addio durante la puntata finale del programma, andata in onda ieri sera su Sky Uno, Tv8 e Now Tv. Emozionato come non mai, Cattelan ha salutato il suo pubblico con un lungo discorso.

“Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor- ha detto il presentatore- è stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni- ha spiegato- ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”.

Cattelan ha, poi, aggiunto: “Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi”.

La consapevolezza è soltanto una: “Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina“.

“Non mi capita spesso di essere senza parole- ha ammesso- però è uno di quei momenti. Quando pensavo alla fine me la immaginavo diversa: mi immaginavo di essere al Forum con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme”.

“Ho conosciuto delle persone fantastiche che ringrazierò ufficialmente, persone che mi sono state vicino, per questo capiranno la mia decisione. So- ha concluso- che probabilmente le metterò in difficoltà ma andrete alla grande lo stesso. Per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti“.