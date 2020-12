WooCommerce ideale per aprire un negozio online

I primi passi per aprire un negozio online: con WooCommerce non esiste un limite al numero di prodotti da caricare all’interno

Aprire un sito e-commerce richiede attenzione su più fronti. Se da un lato alcune soluzioni, come l’ormai celebre accoppiamento tra WordPress e WooCommerce, permettono di far fronte con più immediatezza alle problematiche tecniche, esistono adempimenti anche burocratici da evadere in via preliminare per diverse attività riguardanti il commercio elettronico.

In questo articolo osserviamo nel dettaglio alcuni aspetti strategici, tecnici e burocratici fondamentali per il lancio del tuo nuovo negozio online.

Business plan: il punto di partenza per il tuo e-commerce

Il business plan è un documento che serve a valutare la fattibilità di un’idea imprenditoriale, prima di realizzarla e di effettuare investimenti.

Tra le tante cose di cui bisognerebbe tener conto, descrive:

l’azienda;

gli obiettivi e la mission;

il mercato di riferimento;

i competitors;

le soluzioni tecnologiche presenti sul mercato;

i prodotti o servizi da vendere;

il piano logistico e gestionale;

il modello di business;

le finanze aziendali;

i costi;

il ROI (Return On Investment) potenziale;

la strategia di marketing;

il target.

Prima di investire in un’attività online e di fare le tue scelte, è fondamentale avere ben chiari tutti questi aspetti e il business plan è sicuramente lo strumento ideale per avere una visione d’insieme e per comprendere a pieno come far partire il tuo progetto.

Creare un negozio online in poche mosse

Se hai intenzione di aprire un e-commerce, uno dei primi aspetti da considerare è la scelta della soluzione tecnologica ideale per creare il tuo sito.

Tra i motivi per cui WooCommerce è una delle soluzioni più diffuse per lanciare un progetto di commercio elettronico, spicca la semplicità con cui è possibile personalizzare lo shop online a tutti i livelli, senza rinunciare alle più recenti ed evolute features che finalizzano il processo di acquisto.

In poche mosse puoi:

personalizzare le pagine in termini grafici;

inserire i prodotti in vendita o anche solo da esporre a catalogo;

creare l’alberatura delle categorie e delle sottocategorie;

definire le modalità di pagamento, tra cui ad esempio Paypal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno;

configurare i coupon di sconto in base alle offerte;

gestire le informazioni fiscali, tra cui eventuali differenze di prezzo tra paesi diversi;

definire i costi di spedizione creando specificità per ordine minimo o differenze per località geografica;

controllare ogni ordine ricevuto mediante notifiche puntuali;

scrivere le descrizioni dei prodotti o importare automaticamente i testi;

scegliere le opzioni dei filtri di ricerca da visualizzare nelle pagine di categoria;

scegliere la tipologia e la quantità di prodotti correlati da mostrare;

integrare il proprio e-commerce con marketplace esterni (ad esempio Amazon, Ebay, Facebook, ecc.);

tenere un blog interno al sito web, ovviamente gestito con WordPress!

Su WordPress puoi gestire tutte queste cose da solo, senza scrivere una sola riga di codice, semplicemente operando a livello del pannello di gestione di WooCommerce e eventualmente con estensioni aggiuntive che permettono di implementare funzionalità non presenti inizialmente in WooCommerce.

Se invece decidi di sviluppare il tuo negozio affidandoti a soluzioni proprietarie, senza l’utilizzo quindi di un CMS come WordPress, l’implementazione di queste funzioni può richiedere mesi e rende necessario l’intervento di figure terze come professionisti del settore web.

Quanti prodotti posso caricare su WooCommerce?

Che tu gestisca un e-commerce B2C o B2B, potresti avere necessità di mostrare molti prodotti nel tuo catalogo.

Per gli e-commerce realizzati con WordPress e WooCommerce non esiste un limite al numero di prodotti da caricare all’interno del negozio e la realtà è che il numero dei prodotti caricabili è potenzialmente infinito.

La questione non riguarda WooCommerce in sé, quanto le risorse destinate lato server al sito web, in funzione dei contenuti del sito, della quantità di pagine visualizzate contemporaneamente e del traffico di utenti che visitano il negozio online.

Chiaramente, la scelta di un buon servizio di hosting non solo contribuisce a rendere il tuo sito più veloce e a garantire una migliore esperienza di navigazione ai tuoi utenti, ma favorisce anche la possibilità di creare e gestire molti più contenuti all’interno del tuo sito, tra cui appunto i prodotti a catalogo.

Qualunque CMS per il commercio elettronico di livello professionale come ad esempio OpenCart, Prestashop, Magento e certamente anche WooCommerce non potrà funzionare bene con un catalogo di 80.000 prodotti, ognuno con una o più varianti, a fronte di un piano hosting condiviso e non ottimizzato per la soluzione specifica.

A tal proposito, scopri perchè l’hosting WooCommerce gestito di Aruba è la soluzione ideale per lanciare il tuo progetto e-commerce.