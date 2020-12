We Can Be Heroes: Netflix anticipa l’uscita

We Can Be Heroes, cambia la data del debutto: ecco quando uscirà il film. Guarda il trailer e il poster rilasciati da Netflix

Inizialmente atteso per l’1 gennaio, Netflix ha cambiato la data di uscita di We Can Be Heroes. Il fim diretto da Robert Rodriguez debutterà nei Paesi in cui il servizio di streaming è attivo il 25 dicembre.

La nuova avventura live action per ragazzi e famiglie – il cui titolo richiama il ritornello del memorabile brano ‘Heroes’ di David Bowie – racconta l’avventura di un gruppo di eroi teenager alle prese chiamati a salvare il mondo.

LA STORIA

Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati al sicuro in un rifugio del Governo. La giovane e intelligente Missy Moreno (Yaya Gosselin) non si fermerà però davanti a nulla per salvare il suo papà supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fa squadra con il resto dei giovani super per sfuggire a Miss Granada (Priyanka Chopra-Jones), la misteriosa babysitter inviata dal Governo per controllarli.

Se vogliono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i propri super poteri – dall’elasticità al controllo del tempo, fino alla capacità di prevedere il futuro – formando un team straordinario.

Ricco di azione ed emozioni, We Can Be Heroes come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) vede nel cast anche Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald e Adriana Barraza.