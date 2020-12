Super Nintendo World: primo video del parco a tema

Super Nintendo World, un video ufficiale ci porta dentro il parco a tema: Shigeru Miyamoto ha presentato l’area Nintendo degli Universal Studios in Giappone

Funghi Goomba, piante Piranha, Yoshi, tartarughe Koopa. E poi ancora, monete rotanti, tubi, la fortezza di Bowser e il castello di Peach. Sembra di essere davvero nel Regno dei Funghi una volta entrati nel Super Nintendo World, area a tema Nintendo che aprirà il 4 febbraio 2021 negli Universal Studios di Osaka, in Giappone. A svelare una frazione del parco è stato Shigeru Miyamoto, ‘papà’ di Super Mario.

Con un direct speciale di 15 minuti sono state aperte le porte del Super Nintendo World, a cui si accede passando per un tubo gigante. Una volta dentro, i personaggi e gli scenari più amati di Super Mario prendono vita.

Il parco è studiato per essere completamente interattivo. Ogni ospite sarà dotato di uno speciale braccialetto, con cui potrà interagire con gli elementi presenti nell’area. Così sarà possibile,ad esempio, collezionare monete, azionare i blocchi “Pow” e affrontare in una sfida Bowser Junior. Dalle piante Piranha alle Bob-ombe: tutto è interattivo in Super Nintendo World.

Al momento è stata svelata solo una piccola parte del parco, che ospiterà anche un gift-shop, chiamato 1-Up Factory, dove comprare gadget a tema e un luogo per il ristoro, Kinopio’s Cafè, con cibo e bevande ispirate al mondo di Super Mario.

Shigeru Miyamoto annuncia infine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i progetti futuri per l’apertura dell’area Super Nintendo World anche in altri Universal Studios del mondo, come quelli di Orlando e Hollywood negli Stati Uniti, e quello di Singapore in Asia.