Snai casino: la nuova versione del casino user friendly

Snai casino è stato lanciato nel 2020. Qui puoi aspettarti un’esperienza di gioco rara, con titoli di gioco esclusivi e bonus: come funziona

Snai casino è un nuovo e ricco casinò online che è stato lanciato nel 2020. La licenza del casinò è rilasciata dalle autorità maltesi e britanniche, il che significa che sei in buone mani. Qui puoi goderti un’esperienza di gioco completa, poiché il casinò offre sia giochi da casinò, sala bingo e probabilità nella sua selezione. Sia i giocatori nuovi che quelli esperti apprezzeranno il design intuitivo e facile da usare del casinò. Qui tutto è pronto per divertirti con i giochi di fornitori di giochi leader di mercato come Quickspin, NetEnt e Play’n GO!

Sicurezza e regolamenti a Snai casino

I giocatori norvegesi sono preoccupati per la sicurezza, la legittimità e l’affidabilità quando giocano online. Snai casino è all’altezza delle aspettative?

Snai casino è un casinò legittimo?

Snai casino ha le licenze sia della Malta Gaming Authority (MGA) che della UK Gambling Commission (UKGC), che è un sigillo di sicurezza che non dovresti ignorare. Nota che il casinò non ha la licenza di Curaçao come altri casinò, poiché questa licenza non fornisce lo stesso livello di sicurezza. MGA e UKGC concedono in licenza solo casinò seri che possono dimostrare un funzionamento sicuro, che include la crittografia SSL dei dati e si concentra sul gioco responsabile. Snai casino è quindi un casinò legittimo e regolamentato di cui ti puoi fidare.

Snai casino è affidabile?

Snai casino può certamente essere classificato come un casinò affidabile. Non si tratta solo del fatto che il casinò online sia sicuro in cui giocare, ma che la società dietro il sito ha 15 anni di esperienza nel settore. Questa esperienza vale il suo peso in oro, poiché la società operativa sa cosa si aspettano e richiedono i giocatori. Con l’esperienza e il riconoscimento, l’azienda ha anche tutto da perdere se i giocatori sono insoddisfatti. Pertanto, non vedi l’ora di giocare su una piattaforma sicura che offre giochi dei migliori fornitori di giochi del mercato!

È legale giocare al Snai casino in Italia?

L’Italia ha una politica rigorosa quando si tratta di gioco d’azzardo. È stato deciso che solo Norsk Tipping, Norsk Rikstoto e pochi altri possono offrire giochi d’azzardo regolamentati ai norvegesi. Questo monopolio del gioco d’azzardo significa meno scelte nel mercato regolamentato norvegese dei giochi. Le autorità inoltre non vogliono che i siti di giochi stranieri pubblicizzino i loro servizi sul mercato norvegese. Tuttavia, è ancora del tutto legale per te come consumatore giocare su siti di casinò come Snai casino in Italia.

Com’è l’esperienza di gioco su Casino Snai

Il sito web di Casino Snai è moderno e facile da navigare. I menu accurati ti consentono di trovare facilmente ciò che stai cercando, che si tratti di bonus tieni il conto, giochi o programma VIP. Il sito web del casinò ha un design elegante con colori come bianco, grigio e nero a fuoco. Le diverse categorie di gioco sono anche chiarite con i colori, dove la sezione del casinò è blu, la sezione sportiva con le probabilità è rossa, mentre la sezione del bingo è viola / rosa. Questo rende il sito ancora più chiaro e tutto è pronto per un’esperienza di gioco user-friendly.

Cosa c’è di unico in Casino Snai?

Se ti piacciono i giochi da tavolo dal vivo, Casino Snai è il posto dove stare. Il casinò si distingue senza dubbio dalla folla, tra le altre cose, offrendo giochi da tavolo esclusivi con il logo del casinò sui tavoli della roulette e del blackjack! In altre parole, puoi trovare giochi da tavolo unici che altri casinò non offrono nella loro gamma. Casino Snai ha anche un entusiasmante e unico programma VIP in cui giocando a vari giochi da casinò puoi guadagnare premi come cashback mensile e bonus tieni il conto dati tramite chat dal vivo.

Giochi da casinò

Casino Snai vuole soddisfare i desideri di gioco di tutti i giocatori, il che ha portato a una selezione di giochi completa con i giochi dei più grandi e migliori sviluppatori di giochi del mondo.

Giochi da casinò classici

Affinché un casinò sia in grado di attirare i giocatori, il sito non può offrire solo i titoli di gioco più popolari. Devono anche avere i giochi più recenti e innovativi sul mercato. Questo è esattamente ciò di cui Casino Snai è a conoscenza e quindi offre titoli di giochi sia noti che meno noti in una serie di categorie diverse. Qui troverai centinaia di video slot, slot machine classiche, giochi da casinò dal vivo e giochi da tavolo. Se stai cercando un’esperienza di gioco tradizionale e classica, dovresti provare giochi da casinò come blackjack, roulette, baccarat o poker.

Se ti piace il bingo non rimarrai deluso neanche tu. Casino Snai ha un sito di bingo di prima classe con molti giochi entusiasmanti basati sul software di Microgaming. Microgaming è anche dietro la famosa slot machine Mega Moolah (tra le altre), quindi non c’è dubbio che anche i giochi di bingo siano di alto livello. Sia le donne che gli uomini troveranno qualcosa di loro gradimento. Qui è sia il bingo a 90 palline che il bingo a 75 palline. Diverse versioni di bingo e un certo numero di jackpot progressivi attendono qui. Attendo con ansia anche i giochi gratuiti con “carte gratis”.

Casino Snai Live Casino

Se desideri un’esperienza di gioco stimolante in cui puoi eccellere con le tue conoscenze strategiche, il casinò dal vivo è quello che fa per te. Casino Snai ha un casinò dal vivo con classici giochi da tavolo come blackjack e roulette. I giochi provengono da sviluppatori di giochi leader a livello mondiale come NetEnt, che ti garantisce una buona grafica e un’esperienza di gioco fluida. Dai un’occhiata anche agli esclusivi giochi di casinò dal vivo di Casino Snai. Qui puoi giocare su un tavolo dal vivo con il logo del casinò sul tavolo e giocando a carte. Ottieni un’esperienza di gioco unica che non si trova da nessun’altra parte.

Come sono le slot machine su Casino Snai?

Come giocatore di Casino Snai troverai un mondo di slot machine. Indipendentemente dal tipo di tema, funzionalità o grafica che desideri, è molto probabile che il casinò abbia qualcosa di tuo gradimento. I giochi vengono forniti da sviluppatori di giochi grandi e popolari come NetEnt, che garantisce che la qualità sia costantemente elevata. Questo vale sia per la grafica, le funzioni e la sicurezza. Qui troverai titoli famosi come Jack and the Beanstalk, Gonzo’s Quest, Book of Dead, Twin Spin e Narcos.

Ecco tutti i preferiti norvegesi in atto, oltre a una serie di nuovi ed entusiasmanti titoli di giochi di cui probabilmente non hai mai sentito parlare prima. Sono rappresentati fornitori di giochi sia noti che meno conosciuti: forse riesci a trovare alcuni nuovi preferiti? Su Casino Snai troverai anche slot machine esclusive che non si trovano in altri casinò. Questo rende ancora più divertente giocare in questo casinò. Prova le slot machine senza rischi con giri gratuiti e bonus tieni il conto in denaro e scopri nuovi preferiti che non sapevi esistessero.

Quali fornitori di giochi offre Casino Snai?

Casino Snai vuole offrire un’esperienza di gioco completa adatta a tutti i giocatori, quindi non devi giocare da nessun’altra parte. Per essere in grado di offrire questo, è importante lavorare con molti sviluppatori di giochi diversi, e preferibilmente il meglio del meglio. Pertanto, su Casino Snai troverai giochi di molti sviluppatori di giochi famosi e leader a livello mondiale. Ciò testimonia non solo la qualità, ma anche la sicurezza. Nessun importante sviluppatore di giochi vuole mettere a repentaglio la propria reputazione. Ecco alcuni dei fornitori di scommesse che forniscono giochi a Snai casino:

NetEnt

Microgaming

Evolution Gaming

Gioca e vai

Big Time Gaming

Offerte bonus tieni il conto e giochi gratuiti su Snai casino

I nuovi giocatori possono aspettarsi vari bonus tieni il conto su Snai casino. Scopri i bonus tieni il conto e i vantaggi che puoi ottenere da loro!

Snai casino ha un bonus tieni il conto di benvenuto?

Snai casino accoglie i nuovi giocatori con un generoso bonus tieni il conto di benvenuto. Questo può darti un totale fino a 1.500 corone extra per giocare, oltre a 150 giri gratuiti sulla video slot machine Book of Dead. Con questi giri gratuiti puoi giocare senza rischi sulla popolare slot machine di Play’n GO! Il primo deposito ti dà il 100% fino a 1.500 corone e 50 giri gratuiti, se depositi almeno 100 corone. I due depositi successivi ti danno 50 giri gratuiti ciascuno, se depositi almeno 200 corone per deposito.

Quali altri tipi di bonus tieni il conto e promozioni offre Snai casino?

Puoi anche ottenere un bonus tieni il conto di benvenuto sulle quote, ovvero una scommessa gratuita di 100 corone con un deposito di 150 corone. Altrimenti, Snai casino offre offerte e promozioni interessanti ogni singolo giorno, quindi è importante seguire regolarmente la pagina della campagna. Ricorda che riceverai anche premi sotto forma di cashback e altri bonus tieni il conto tramite il programma VIP. Qui è anche possibile ricevere offerte esclusive dalla chat, che è un dettaglio divertente. Probabilmente non ti annoierai per un secondo in questo casinò.

Snai casino ha un programma VIP?

Snai casino si prende cura dei suoi giocatori con un programma VIP redditizio ed entusiasmante. Questo programma fedeltà è solo per te che giochi ai giochi da casinò. In pratica, questo significa che avanzerai nel programma bonus tieni il conto solo se giochi alle slot machine e ad altri giochi da casinò (non bingo o quote). Il programma VIP si articola in sette passaggi e i bonus tieni il conto includono limiti di prelievo più elevati, cashback mensile, gestore dell’account personale, bonus tieni il conto tramite chat, prelievi più rapidi e regali fisici. Più avanzerai nel programma bonus tieni il conto, migliori saranno i bonus tieni il conto che puoi aspettarti.

Posso giocare su Snai casino sul mio cellulare?

Sì, è del tutto possibile giocare su Snai casino tramite dispositivi mobili come tablet o telefoni cellulari. Questo è perfetto per chiunque desideri un’esperienza di gioco più flessibile e la sensazione di avere il casinò disponibile “in tasca”. Entrambe le slot machine, i giochi da tavolo, le quote, il bingo ei giochi di casinò dal vivo sul sito sono compatibili con i dispositivi mobili. e verrà ridimensionato in base alle dimensioni dello schermo. Ciò ti consente di giocare mentre sei in movimento, ad esempio dall’autobus o in fila. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’accesso a Internet e una batteria sul tuo dispositivo.

App Snai casino

Il casinò non ha un’app separata che può essere scaricata al momento. Tuttavia, questo non è qualcosa a cui pensiamo molto, poiché è del tutto possibile giocare direttamente tramite il browser sul dispositivo mobile. Sia che utilizzi Android o iOS, sarai in grado di aprire la finestra del browser e cercare il sito Web di Beton (come faresti nel browser su un PC o Mac). Quindi accedi o registrati e inizia!

Depositi e prelievi

Scopri come depositare o prelevare denaro su Snai casino. Qui vengono offerti diversi metodi di deposito e prelievo.

Quali metodi di pagamento accetta Snai casino

Su Snai casino puoi utilizzare molte soluzioni di pagamento popolari e conosciute, sia per i depositi che per i prelievi. I giocatori norvegesi possono scegliere tra metodi di deposito come Visa, Visa Electron, Mastercard, Skrill, Neteller, ecoPayz e Paysafecard. Ecco un buon mix di carte di debito e di credito, carte prepagate e e-wallet! Tutti i depositi sono gratuiti, ad eccezione dei depositi effettuati con carte di credito come Mastercard. I depositi con carta di credito sono soggetti a una commissione del 2,5%. L’importo del deposito più basso è fissato a NOK 100.

È facile prelevare su Snai casino?

Sì! I prelievi possono essere facilmente effettuati con metodi di pagamento come bonifico bancario, carte di credito e e-wallet. Tutti i prelievi sono altrimenti gratuiti, il che è un grande vantaggio. I prelievi con carta di credito richiedono 3-5 giorni, mentre i prelievi con e-wallet come Neteller e Skrill richiedono fino a 24 ore. Il bonifico bancario richiede circa 5-7 giorni. Ricorda che i prelievi possono essere elaborati più velocemente con l’abbonamento VIP. Snai casino richiede che tu documenti la tua identità prima di poter effettuare prelievi, ad es. con passaporto, patente di guida e bolletta delle famiglie. Questa misura di sicurezza garantisce che nessuno possa giocare a nome di altri.

Com’è il servizio clienti di Snai casino

Se hai bisogno di aiuto, puoi raggiungere facilmente il servizio clienti di Snai casino tramite live chat. Il servizio clienti è disponibile dalle 08:00 all’01: 00 (CET) tutti i giorni. Vale anche la pena ricordare che il supporto è disponibile in otto lingue, incluso il norvegese. Questo è un grande vantaggio se hai domande complicate che possono essere difficili da comunicare in inglese. Tutto sommato, il servizio clienti di Snai casino è soddisfacente e ottieni una risposta rapida a qualsiasi cosa ti stia chiedendo.

Snai casino è un buon casinò?

Snai casino è un entusiasmante nuovo arrivato che è stato lanciato nel 2020. Qui puoi aspettarti un’esperienza di gioco rara, con titoli di gioco esclusivi e bonus tieni il conto di benvenuto sia per i giocatori di casinò che per i giocatori di quote. Snai casino si distingue anche per il fatto che sia il bingo, i giochi da casinò e le quote sono offerti insieme sotto lo stesso tetto. Ciò significa che non devi registrarti da nessun’altra parte, poiché tutto ciò di cui hai bisogno è disponibile qui. Ciò include bonus tieni il conto giornalieri e un programma fedeltà in sette fasi.