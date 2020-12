In Cina la nota catena McDonald’s lancia il panino con carne di maiale e Oreo: lo “Spam Burger” è disponibile in edizione limitata

Non è di sicuro adatto a tutti i palati il nuovo panino lanciato il 21 dicembre in Cina da McDonald’s. Disponibile in edizione limitata solo per una settimana, si tratta di un burger di carne Spam farcito con gli Oreo. Un panino decisamente particolare, che l’azienda descrive come “tenero e succoso, con un pizzico di retrogusto dolce”.

Bene o male, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tutti conosciamo i biscotti Oreo. Per chi non lo sapesse, la Spam è un tipo di carne di maiale in scatola prodotta dall’azienda alimentare statunitense Hormel Foods Corporation.

Sorprende che molti utenti di Weibo, la piattaforma social cinese, abbiano recensito in maniera positiva lo Spam Burger alla carne di maiale e Oreo, definendolo inaspettatamente gustoso e delizioso.