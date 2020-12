Il principe cerca moglie 2: ecco le prime foto

Il principe cerca moglie 2: rilasciate le immagini del sequel con Eddie Murphy che sarà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 marzo 2021

La famiglia reale di Zamunda ritorna in Coming 2 America. L’atteso sequel de Il principe cerca moglie, che vede il ritorno di Eddie Murphy, arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 marzo 2021.

LA STORIA

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

IL CAST

Il cast originale de ‘Il principe cerca moglie’ (‘Coming to America‘) ritorna sullo schermo con King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) assieme al variopinto gruppo del barbiere del quartiere. A questo cast ricco di star si uniscono anche Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor, facendo di Coming 2 America la commedia più attesa dell’anno.

“Il principe cerca moglie (Coming to America) è stato un vero fenomeno culturale, una delle commedie più amate e acclamate di tutti i tempi“, ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “Grazie al genio comico di Eddie Murphy, con un eccezionale team di filmmaker e sceneggiatori, e un cast favoloso, non potremmo essere più entusiasti di celebrare questa nuova avventura. Siamo sicuri – ha continuato Salke – che il pubblico in tutto il mondo si innamorerà di questo film divertente e gioioso destinato a diventare un classico senza tempo”.

“Che cosa potrebbe esserci di meglio che un ritorno a Zamunda? Siamo felicissimi che gli Amazon Studios portino Eddie Murphy e Coming 2 America a un pubblico mondiale che potrà ridere nuovamente con i personaggi che ama da trent’anni, e conoscerne di nuovi che amerà negli anni a venire”, ha affermato il produttore Kevin Misher come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

IL PRINCIPE CERCA MOGLIE, IL SUCCESSO AL BOTTEGHINO

‘Il principe cerca moglie’ (‘Coming to America‘) ha debuttato al cinema nel 1988 diventando un successo al box office con oltre 288 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. La commedia venne tradotta in più di 25 lingue nel mondo e conosciuta negli altri Paesi con titoli come Un Prince a’ New York in Francia, Der Prinz aus Zamunda in Germania, Un Príncipe en Nueva York in America Latina e molti altri- per poi diventare il film iconico che tutti conosciamo e amiamo. Al di là del suo successo commerciale, il film, che rappresentava lo spirito e la cultura del suo tempo, ha saputo diventare non solo un evergreen ma anche un classico della grande commedia americana capace ancora oggi di

parlare a tutte le generazioni. I personaggi memorabili e la storia di un ‘pesce fuor d’acqua’ in cui ognuno può riconoscersi hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo rendendo questo film un cult da vedere e rivedere negli anni.

#Coming2America