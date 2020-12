DiMeglio torna con il singolo “Tanto ormai”

DiMeglio con un nuovo singolo dal titolo “Tanto Ormai”: per il compositore lombardo online un pezzo in pieno stile vintage-pop

Fuori un nuovo singolo firmato DiMeglio dal titolo Tanto ormai. Il compositore lombardo torna in scena con un pezzo in pieno stile vintage-pop dedicato ai giovani d’oggi e alle difficoltà che sono costretti ad affrontare giorno dopo giorno inseguendo il sogno di un futuro migliore. Il brano è il primo singolo estratto dall’album Il mio divano con uscita prevista in primavera.

Tanto ormai è un brano che sogna, ma tiene i piedi a terra. Non diventa trascendentale, ma si fa spazio tra gli ideali dei giovani d’oggi alle prese con il precariato, l’ansia, l’impossibilità di raggiungere i propri scopi e un forte senso di rassegnazione. Quante volte abbiamo detto: “Tanto ormai, questa cosa non può cambiare…” Il brano è più di questo: è una lucida considerazione di uno spettro sociale che incombe nell’animo giovanile e si scontra con il paragone dell’operato delle precedenti generazioni e con la costante ascia del fallimento, che preme sul collo del futuro. (DiMeglio)

BIOGRAFIA

Duilio Di Meglio in arte DiMeglio è un autore e compositore della provincia di Monza e Brianza. Nasce a Desio e fin da giovanissimo inizia a frequentare diverse accademie di musica e a scrivere i suoi primi brani. Nel 2016 avvia il suo primo progetto musicale che si chiama Capsaicina, assieme ad Andrea Cattaldo, Daniele Fasoli e Matteo Aroi, che si trasforma in DiMeglio mantenendo comunque la stessa formazione a supporto.

DiMeglio definisce il suo genere musicale “vintage-pop” perché è appassionato della grande musica italiana dagli anni ’70 ad oggi, ma tende ad utilizzare il sound dell’indie pop odierno. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo Fare vintage e successivamente altri tre singoli: Ansioten, Riordina e Gin tonic. Nel 2019 calca palchi importanti come quelli del Woodoo Fest, aprendo artisti del calibro di Canova e Fulminacci, e del Meeting del Mare, in apertura al ben noto Franco126. Inoltre, pubblica il brano Palinuro, singolo che gli permetterà di entrare a far parte della playlist di Spotify “Scuola Indie” e che riscuoterà un notevole successo.

https://www.facebook.com/dimeglio.official/

https://www.instagram.com/niente.dimeglio/

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY