“Stare lucido” è il nuovo singolo dei Solisumarte

“Stare Lucido” è il nuovo singolo del duo bresciano Solisumarte, in uscita dopo il clamoroso successo di “Quella volta al mare”

LeindieMusic/Artist First presenta Stare Lucido, nuovo singolo del duo bresciano Solisumarte, in uscita dopo il clamoroso successo di Quella volta al mare, approdato nelle playlist New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify.

“A volte nella vita si ha la sensazione di aver sbagliato strada, di aver fallito gli obiettivi prefissati. Quindi ci si lascia andare, cercando di perdere quella lucidità che ci porta a ripensarci continuamente. Non è sempre un bene, ma staccare le spina per un po’ a volte è necessario per ricominciare con la giusta attitudine”.

Solisumarte è un progetto indie/Pop che nasce a Brescia nel 2019 composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri.

La fortuna però non è dalla loro e malgrado le promesse e l’impegno impiegato, dopo diversi anni si ritrovano di nuovo soli. In quel periodo Daris e Nicolas si conoscono, scoprendo che forse rimanere soli su un altro pianeta è l’unico modo per raccontarsi da una nuova prospettiva.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Solisumarte

Produzione, mix e mastering: Glotoneria Studio

Supervisione artistica: Riccardo Frigoni

TESTO

Terza sveglia che rimando

Apro gli occhi

Ore dormite meno di ieri

Pure oggi

Ogni volta la stessa storia

Ho il Sahara in bocca

Cerco dell’acqua e

Da domani basta

Giuro che basta

E forse avrei dovuto dar retta a mia mamma

E comprarmi una casa

E tenermi anche stretta quella ragazzina

Che a volte mi manca

Che a volte mi manca

E forse avrei dovuto restar sulla strada,

Ma la testa volava

E guardavo dall’alto i miei sogni

Sfumare col karma

Col karma

Ma stare lucido poi ci penso troppo

E forse avrei dovuto, avrei dovuto

Inoltrare quella cazzo di catena del 2007

Ci penso continuamente

Ma stare lucido poi ci penso troppo

E forse avrei dovuto, avrei dovuto

Inoltrare quella cazzo di catena del 2007

Ci penso continuamente

Ci penso continuamente

A stare lucido poi penso troppo

Sembra un sogno in cui vado lento

Mi trascino, mi aggrappo

Mi rifletto allo specchio

Steso sul pavimento

Forse dovrei pensare più a me stesso

Già, ma non ho tempo

Che già quello che faccio

Dovrei farlo molto meglio

E forse avrei dovuto dar retta a mia mamma

E comprarmi una casa

E tenermi anche stretta quella ragazzina

Che a volte mi manca

Che a volte mi manca

E forse avrei dovuto restar sulla strada

Ma la testa volava

E guardavo dall’alto i miei sogni

Sfumare col karma

Col karma

Ci penso continuamente

Ma stare lucido poi penso troppo

Ma stare lucido poi ci penso troppo

E forse avrei dovuto, avrei dovuto

Inoltrare quella cazzo di catena del 2007

Ci penso continuamente

Ci penso continuamente

Ma stare lucido poi penso troppo

Ci penso continuamente

Ci penso continuamente

