Satta e Boateng sui social confermano il divorzio

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox“.

Con queste parole pubblicate sui rispettivi profili social, Melissa Satta e Prince Boateng hanno annunciato la loro separazione definitiva. E’ fallito dunque, il tentativo di tornare insieme dopo la prima separazione di gennaio 2019. Le notizie sulla fine della loro relazione circolavano già da tempo, l’annuncio di oggi mette fine così ai rumors e alle strumentalizzazioni da parte del gossip. Al post di Satta e Boateng, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è possibile inoltre aggiungere commenti ma è permesso solo mettere like.