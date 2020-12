Roccuzzo online con il singolo “Promettimi”

Roccuzzo online sulle piattaforme digitali con il singolo “Promettimi”: il brano di Elisa è prodotto e riarrangiato da Danilo Amerio (Bit Records)

È ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “PROMETTIMI”, brano di ELISA prodotto e riarrangiato da DANILO AMERIO (Bit Records) in una nuova, emozionante versione interpretata da ROCCUZZO.

La canzone da cui tutto è iniziato, per ROCCUZZO: “PROMETTIMI” è il brano che Elisa ha dedicato al figlio ed è la cover con cui il giovane cantante siciliano ha inaugurato il suo percorso a XFACTOR 2020, portando davanti ai giudici una piccola, preziosa parte di sé e del suo delicato universo artistico e facendo emozionare non soltanto Emma Marrone, ma tantissimi spettatori da casa.

Il video dell’esecuzione live del brano da parte di Roccuzzo ha totalizzato su Facebook oltre 9 milioni di visualizzazioni e più di 43 mila condivisioni. Roccuzzo, con questa nuova versione di “Promettimi”, vuole rendere omaggio al calore e al sostegno manifestato online dai numerosissimi fan che, avendolo notato da quella prima esibizione a XFACTOR, si sono istantaneamente affezionati a lui e al suo percorso musicale.

Il singolo è disponibile su tutti i digital stores al seguente link:https://backl.ink/143484152

Spiega Roccuzzo a proposito di “Promettimi”:«Questo è un brano a cui sono particolarmente legato. Non sono ancora padre, ma i messaggi di questa canzone sono universali: amare sé stessi e gli altri, non mentire, non accontentarsi. Durante le audizioni ho pensato a mia madre e l’ho dedicato a lei, ora dopo tutti i messaggi che ho ricevuto lo dedico al pubblico che mi ha capito e mi sta incoraggiando».

Il brano è accompagnato da un emozionante lyric video disponibile su YouTube al seguente link: https://bit.ly/379J2aT

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista classe ’96, siciliano doc trasferitosi per motivi lavorativi a Luino al confine con la Svizzera. Musicalmente inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano un seguito di numerosi followers. Realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi anche su molti network come Radio Deejay, 105 e m2o. Ciò che colpisce di più della voce di Roccuzzo è la particolarità del suo timbro. Quello stesso timbro – causato da un solco naturale sulle corde vocali – anni prima aveva allarmato alcuni insegnanti di canto che gli avevano consigliato di smettere di cantare. Fortunatamente Roccuzzo, dopo un primo momento di sconforto, non ha seguito il consiglio e, grazie a diverse visite specialistiche, ha scoperto che la sua è una “malformazione naturale”. Dopo la parentesi in inglese per i progetti dance, grazie all’ingresso nella produzione di Danilo Amerio, Roccuzzo si concentra sul pop italiano e decide di inseguire i suoi sogni musicali nella speranza di poter un giorno calcare palchi importanti.

Nel 2020 approda al palco di XFactor, generando stupore e consenso generale eseguendo live il brano di Elisa“Promettimi”: il video di quella esibizione è ad oggi il più visto di questa edizione di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook (oltre nove milioni di views). Passa ancora il turno ai Bootcamp e approda nella squadra di Emma, fino ad uscire dalla trasmissione durante la puntata dei Last Call.

Dopo l’esperienza di XFACTOR 2020, Roccuzzo pubblicail suo primo inedito in italiano dal titolo “Ricominciamo da qui” su etichetta Bit Records. Il brano, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica dallo scorso 23 ottobre, è entrato nella classifica Viral 50 di Spotify piazzandosi al 3° posto. Il video clip ufficiale di “Ricominciamo da qui”, con la regia di Alfia Bevilacqua e Michael Giuca, è già disponibile su YouTube.

La versione del brano di Elisa “Promettimi”, arrangiata e prodotta da Danilo Amerio (Bit Records) e interpretata da Roccuzzo, è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming. Il videoclip ufficiale del brano è disponibile su YouTube.

Facebook: https://www.facebook.com/RoccuzzoOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/roccuzzomusic/?hl=it