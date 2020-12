Lupin in arrivo su Netflix: ecco il trailer

La serie francese Lupin con Omar Sy in arrivo su Netflix a gennaio: sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo

Su Netflix sta per debuttare l’attesa serie live action ‘Lupin‘: una reinterpretazione in chiave moderna delle avventure del ‘ladro gentiluomo’ Arsène Lupin, personaggio creato da Maurice Marie Émile Leblanc.

Nella versione contemporanea sarà Omar Sy, amatissimo protagonista di ‘Quasi Amici‘, ad interpretare il ladro. L’8 gennaio 2021 la nuova serie francese originale Netflix sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Nel cast, oltre a Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Nell’attesa, il colosso di streaming ha rilasciato le prime immagini, che promettono già emozioni, scene mozzafiato e colpi di scena.

LA STORIA

Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. Venticinque anni dopo, Assane userà il libro ‘Arsène Lupin, ladro gentiluomo’ come ispirazione per vendicare suo padre.

La serie, prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck) come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5).

La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi.