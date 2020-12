LeoVegas o Rabona a confronto: quale casinò è il migliore?

Casinò online: LeoVegas e Rabona a confronto. Ecco il parere degli esperti, i giochi che si possono fare e i bonus presenti sulle piattaforme

Vorresti divertirti sul miglior casinò online ma sceglierne uno è davvero difficile? In questa recensione abbiamo paragonato LeoVegas e Rabona, scopri il parere degli esperti.

Introduzione

Vuoi scommettere su un casinò online ricco di giochi? Vuoi divertirti utilizzando la sezione live? Vuoi avere a disposizione un’ampia scelta di metodi di pagamento? Questo è quello che cercano la maggior parte degli scommettitori online. Abbiamo quindi deciso di testare e recensire due dei casinò online più in voga in questo momento: LeoVegas e Rabona. Entrambi stanno facendo parlare molto dei loro servizi, proprio per questo evidenzieremo tutte le differenze.

Quali sono le principali differenze fra questi due casinò online?

A questa domanda sicuramente non è facile rispondere, prima è necessario testare entrambe le piattaforme come abbiamo fatto noi. Entrambe offrono dei servizi di ottima qualità, i giochi disponibili offerti dai vari software provider sono davvero moltissimi.

C’è però una differenza che emerge fin dal primo momento: la loro licenza.

Rabona Casinò presenta una licenza del Curacao, la 8048/JAZ, come si può leggere fin dalla prima pagina. LeoVegas invece è uno dei casinò online più in voga in Italia è presenta una licenza AAMS, la numero 15011. Questa è una differenza molto importante infatti alcuni software provider non offrono i loro servizi in casinò con licenze AAMS.

Inoltre tutte le vincite derivanti dai casinò con licenza del Curacao o altro tipo di licenza, al di fuori di quella AAMS, non sono tassati in Italia. Questo significa che spetterà al giocatore pagare le tasse su ogni sua vincita.

Quali sono i software provider presenti?

In LeoVegas sono presenti più software provider rispetto a Rabona Casino. Entrambi però ne dispongono di diversi. Sono presenti su tutti e due i più famosi, come: NETENT, Microgaming, YGGDRASIL, Red Tiger, SoftBet, Pragmatic Play e molti altri.

Alcuni dei software presenti su Rabona che non ci sono su LeoVegas sono: RedDrake, Spinomenal, NoLimitCity, Iron Dog.

Su LeoVegas invece ci sono altri fornitori non presenti su Rabona, come: Lightning Box, Genii, Relax Gaming, Gamevy e molti altri.

Ogni software provider però mette a disposizione dei siti una grande varietà di giochi.

Quali sono i giochi su cui puoi scommettere?

Su entrambi i siti sono presenti i giochi per casinò online più famosi. Sicuramente tra quelli più diffusi ci sono le slot machine. Sono presenti in varie versioni, con jackpot progressivi, RTP differenti e anche con musiche e grafiche diverse.

Altri giochi presenti su entrambi i casinò online sono i giochi da tavolo, come:

Blackjack;

Poker;

Texas Hold’em;

Baccarat;

21

Inoltre è presente anche il gioco della Roulette. Su Rabona Casinò ci sono anche diversi giochi nel casinò online a tema sport su cui scommettere.

La sezione live in entrambi i siti è molto ricca di giochi. Sicuramente i più apprezzati, oltre i soliti giochi da tavolo, sono “Crazy Time” e “Monopoly”.

Quali sono bonus di benvenuto presenti su questi siti?

Entrambi i casinò online offrono degli ottimi bonus di benvenuto. LeoVegas con il bonus di benvenuto ottieni fino al massimo di 1000€ sui primi quattro depositi + 200 giri gratis + 25 giri gratis al momento della verifica.

Il bonus è strutturato nel seguente modo. Con il primo deposito ottieni il 50% fino a 100€ + 60 giri gratuiti. Con il secondo deposito il 75% fino a 200€, con il terzo deposito dell’80% fino a 300€ e infine il 100% fino a 400€.

Rabona Casino invece offre un bonus di benvenuto pari al 100% fino a 500€ e 200 giri gratis. Il deposito minimo per ottenere questo bonus da poter utilizzare nei vari giochi online è di 20€.

Pro e contro di LeoVegas e di Rabona

LeoVegas

Pro

Slot con Jackpot progressivi;

Grande varietà di giochi;

Ottimo servizio di assistenza;

App per iOS e Android;

Nessun limite di prelievo.

Contro

Sono assenti alcuni metodi di pagamento

Rabona

Pro

Sito tradotto in molte lingue;

Ottima varietà di giochi;

Ottimi bonus;

Buon servizio di assistenza.

Contro

Casinò online creato solo nel 2019;

Casinò online ancora di piccole dimensioni.

Quali sono i metodi di pagamento disponibili?

In entrambi i casinò online sono presenti gli stessi metodi di pagamento con alcune piccole differenze. Quelli presenti in entrambi sono: VISA, Mastercard, Maestro, Neteller, Skrill, Ecopayz.

Su LeoVegas a differenza di Rabona Casino è presente anche PayPal. Su Rabona Casino invece ce ne sono altri come ad esempio Qiwi oppure Paysafecard. Inotre in quest’ultimo è possibile depositare e prelevare attraverso l’utilizzo di criptovalute. Ogni utente ha la possibilità di scegliere tra Bitcoin, Litecoin, Ethereum e DogeCoin.

Conclusioni

Come abbiamo visto entrambi i casinò online presentano dei pro e dei contro. Adesso hai tutte le carte in regola per fare una scelta intelligente e scegliere quello che meglio soddisfa le tue richieste. Non perdere l’occasione di scommettere e di divertirti come forse non hai mai fatto prima d’ora. Entrambi i casinò offrono un’esperienza di gioco unica. Adesso tocca a te!