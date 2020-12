I Quartiere Coffee tornano con “Back in Town”

Il reggae dei Quartiere Coffee torna a vibrare: il nuovo singolo “Back in Town” appena uscito celebra la reunion della band

“Back in Town” è il titolo del nuovo singolo e videoclip della reggae band toscana Quartiere Coffee, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Era il 2014 quando la voce solista della band, KG Man alias Tommaso Bai, decise di abbandonare la formazione per trasferirsi a Milano per seguire i suoi progetti solisti. Ora dopo sei anni la band torna alla sua formazione completa e annuncia nuovi progetti per il futuro.

Durante l’ultima estate 2020 i rapporti tra i componenti della band sono tornati ad essere sereni e la vecchia amicizia unita all’empatia artistica torna a brillare. Una nuova energia attraversa i componenti della band e KG Man a tornare a cantare con loro, d’ora in poi con una formazione a doppia voce con Filippo “Rootman” Fratangeli.

L’amicizia che legava i due ha cancellato ogni tipo di incomprensione ed una nuova energia è tornata a dettare i tempi produttivi e compositivi della band che comprende anche Matteo Maggio (batteria), Marco Vagheggini (tastiere), Matteo Varricchio (basso), Filippo Scandroglio (chitarra), Giulio Grillo (tastiere) e Marco Donnarumma (producer). Tutto è tornato com’era e l’idea di cantare assieme chiude un cerchio, un progetto nato sui banchi di scuola che dipana ad oggi la sua maturità.

La reunion è ora ufficializzata e con questo nuovo singolo la band torna a lavorare a pieno regime produttivo, riprendendo e innovando il percorso artistico che aveva contraddistinto per anni il loro l’inconfondibile stile.

Questo brano è la sintesi perfetta del sound che ha reso questo gruppo uno dei più originali ed identitari del panorama musicale italiano, “Back in Town” racconta di come tutto è cominciato, parla di amicizia unita da una grande passione e di un’avventura che non è mai finita, ma, che in questa occasione ricomincia più forte che mai. Il sound è tipicamente reggae, ma, contaminato dal “touch” tipico del collettivo e da una parte drum and bass che aggiunge vibes nella parte finale del brano. L’uscita è accompagnata dall’omonimo videoclip diretto da Lorenzo Biadi.

VIDEOCLIP UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=YpEZZE051k4

https://www.quartierecoffee.it/

https://www.facebook.com/quartierecoffeepage

https://www.instagram.com/quartierecoffee/