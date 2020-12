Coconino ripubblica il libro illustrato di Gipi

Collezionisti di fumetti e lettori dell’ultima ora sanno per certo che Gipi è uno dei più grandi autori di sempre. Nella lista delle cose da conoscere, ascoltare, seguire e leggere non può mancare Gian Alfonso Pacinotti.

«Gipi secondo me è Dio» ha detto Zerocalcare, «Gipi è l’autore italiano che più di chiunque altro ha esplorato le potenzialità del fumetto tramutandole in realtà e lo ha fatto senza scorciatoie, elevando questo linguaggio alla più alta forma espressiva» ha detto Ratigher. Senza prolungarci in elenchi infiniti, affermiamo con certezza che quello di Gipi è un mondo in cui bisogna entrare. Tra le ultime uscite di cui abbiamo già parlato c’è Aldobrando, ma Coconino come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha dato alle stampe la nuova edizione di uno dei suoi capolavori: LMVDM La mia vita disegnata male.