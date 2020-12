Ariana Grande si sposa con Dalton Gomez

Aveva anticipato un cambiamento nella sua vita personale nel post dedicato al suo nuovo documentario. Ora è arrivata la conferma. Ariana Grande è ufficialmente fidanzata con Dalton Gomez. A darne notizia la stessa cantante con un post su Instagram. Dopo solo 7 mesi di frequentazione, la coppia scrive la parola “per sempre” sulla propria relazione ed è pronta alla grande promessa. “È un momento felice- ha fatto sapere un insider a E!News- tutti sono felici, la famiglia è felice. Non potrebbero essere più emozionati”. Joan, la mamma di Grande, e Frankie, il fratello, si sono detti “entusiasti di dar il benvenuto a Dalton nella nostra famiglia”.

All’anulare sinistro di Ariana, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è così arrivato un diamante ovale arricchito da una perla bianca.

Dalton, agente immobiliare di Hollywood, ha trascorso la quarantena con la sua futura sposa. I primi rumors di una relazione erano scoppiati a marzo di quest’anno.

Il ragazzo, conosciuto tramite amici comuni, era comparso in alcune storie della popstar. Poi la prima apparizione ufficiale nel video di “Stuck with u”, il brano realizzato insieme a Justin Bieber. Tra le prime a commentare la gallery pubblicata da Ariana, non a caso, Hailey Bieber che ha scritto: “Yayyyy”.

Ariana, da oggi, è su Netflix con il suo documentario “Excuse me, I love you”: “una lettera d’amore per tutti voi per celebrare quello che abbiamo condiviso negli anni passati”, ha scritto l’artista sui social.