Sara Pischedda in streaming con “120gr”

Sara Pischedda presenta in streaming 120gr per la stagione 2020 di TWAIN Centro Produzione Danza: appuntamento stasera alle 21

L’ultimo appuntamento della stagione 2020 di TWAIN Centro Produzione Danza è previsto per il 19 dicembre alle ore 21:00 con la giovane danzatrice e coreografa Sara Pischedda che, a partire dallo spettacolo 120gr, presenterà la propria produzione all’interno di un focus dedicato all’opera dell’autrice e alle collaborazioni con numerosi artisti e compagnie.

120gr parte dai numerosi interrogativi che attraversano la poetica della performer: «Esisto davvero se nessuno mi vede? Le persone mi vedono anche se il mio aspetto non è come dovrebbe essere? Quanto spazio ci si aspetta che il corpo possa occupare, quanto spazio mi è consentito?». In un mondo iperconnesso il corpo può diventare invisibile, oppure troppo visibile: esposto, misurato, valutato, criticato, idealizzato, idolatrato, esaltato, censurato. I click e i flash della fotocamera del telefono si confondono con i pensieri, in un continuo brusio di fondo che stordisce e ottunde la mente: è come un aspirapolvere acceso che inghiotte l’immagine che si ha di sé stessi. Si vive un’esistenza all’incessante ricerca di conferme, dove l’imperativo è essere conforme allo standard.

Il servizio streaming di TWAIN Centro Produzione Danza è gratuito. Per accedere alla piattaforma digitale e assistere allo spettacolo, si richiede la cortesia di scrivere su WhatsApp al numero 3203120850, specificando il proprio nome e cognome

Coreografia e interpretazione Sara Pischedda

Suono Marco Schiavon

Light design Stefano De Litala

Produzione Asmed Balletto di Sardegna

In collaborazione con FIND-Festival Internazionale Nuova Danza, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” con il supporto MiBACT e SIAE 2017