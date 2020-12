Previsioni meteo 19 dicembre: instabilità sulle Isole maggiori

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 dicembre: parziale cedimento dell’anticiclone sulle Isole maggiori e regioni di Nord-Ovest dove saranno possibili piogge

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia in questo fine settimana. Da giorni infatti l’anticiclone regala stabilità anche se con cieli talvolta coperti. Nella giornata di oggi il clima risulterà prevalentemente asciutto ad eccezione di pioviggini su Liguria, alta Toscana, Sardegna e Sicilia. Poche variazioni anche per quanto riguarda le temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermato un peggioramento su Sardegna, Sicilia e regioni di Nord-Ovest nella giornata di domani. La prima metà della settimana di Natale trascorrerà invece con tempo stabile grazie all’anticiclone. A ridosso delle Feste si intravede un deciso peggioramento che per la Vigilia e il 25 dicembre potrebbe riportare la neve anche a quote basse. Serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, sabato 19 dicembre, al Nord Italia molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria, Emilia e Lombardia, schiarite sull’arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo uggioso. In serata non sono previste variazioni con deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400 metri.

Al Centro nuvolosità irregolare al mattino sui settori centrali, con qualche piovasco sulla Toscana. Al pomeriggio migliora su Lazio e Abruzzo, altrove cieli ancora coperti. In serata condizioni meteo stazionarie.

In Toscana locali piogge al mattino sulla costa, tempo asciutto altrove con molte nubi irregolari; al pomeriggio il tempo sarà asciutto su tutta la regione. Molte nubi compatte in serata, ma con generale assenza di fenomeni.

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali, con nubi irregolari su tutti i settori. Peggiora al pomeriggio sulle Isole maggiori, nuvoloso o poco nuvoloso sulle zone Peninsulari. In serata piogge in incremento sulla Sicilia e in nottata anche sulla Calabria, variabilità asciutta altrove.

In Calabria nuvolosità diffusa nel corso della giornata su gran parte della regione, possibili isolate piogge al pomeriggio sui settori meridionali. In serata il tempo sarà stabile ma uggioso su tutta la regione.

Temperature in lieve rialzo nei valori minimi, massime stabili o in diminuzione.

