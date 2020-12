Previsioni meteo 17 dicembre: più nuvole ma tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 dicembre: anticiclone in rinforzo sull’Italia, tempo stabile ad esclusione di pioviggini su Liguria e coste tirreniche

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia con l’anticiclone in rinforzo dopo il break piovoso di ieri al Centro-Nord. Nella giornata di oggi però il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso sulla Penisola e saranno possibili pioviggini sulla Liguria e coste tirreniche mentre sul resto dell’Italia il tempo sarà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo weekend le condizioni potrebbero cambiare drasticamente specie sulle Isole maggiori e le regioni di Nord-Ovest. Su queste aree del Paese, infatti, saranno possibili piogge e temporali per l’arrivo di correnti instabili. Ancora incertezza per la settimana di Natale, con anticiclone e perturbazioni atlantiche a contendersi la scena.

Intanto per oggi, giovedì 17 dicembre, al Nord Italia cieli nuvolosi con pioviggini sulla Liguria al mattino, più aperture sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo instabile tra Liguria ed Emilia, cieli sereni sulle zone montane.

Al Centro molte nubi al mattino sui settori Tirrenici, cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulle zone Adriatiche. Al pomeriggio pioviggini sulle regioni occidentali e variabilità asciutta altrove. In serata deboli piogge sulle medesime regioni, altrove non sono previste variazioni.

In Toscana locali piogge al mattino e al pomeriggio sui settori settentrionali, mentre altrove il tempo sarà stabile con molte nubi diffuse; nuvolosità diffusa anche nelle ore serali su tutta la regione e tempo asciutto.

Cieli poco nuvolosi sulle regioni meridionali al mattino. Al pomeriggio non sono previste cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnova tempo stabile e asciutto su tutto il meridione.

In Calabria giornata di tempo stabile con qualche nube sparsa sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio; cieli generalmente poco nuvolosi anche in serata.

Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.