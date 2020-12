Previsioni meteo 16 dicembre: instabilità al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 dicembre: possibili piogge sulle regioni del Nord e parte del Centro Italia, sole al Sud

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questo inizio della seconda metà del mese di dicembre. Al Nord e parte del Centro, infatti, correnti più instabili determineranno piogge di debole intensità nel corso della giornata di oggi. Prosegue invece la fase di bel tempo al Centro-Sud, iniziata già lo scorso weekend, grazie all’anticiclone che tiene lontane le perturbazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Soltanto nel corso del prossimo fine settimana saranno possibili piogge su Sardegna e Sicilia, mentre sul resto dell’Italia il clima si manterrà prevalentemente asciutto grazie all’alta pressione.

Intanto per oggi, mercoledì 16 dicembre, al Nord Italia cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sulle regioni settentrionali del Paese con precipitazioni associate di debole o moderata intensità eccetto in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri di quota.

Al Centro al mattino nubi compatte in Toscana con deboli piogge associate, nuvolosità irregolare altrove con tempo stabile. Situazione invariata poi al pomeriggio ed in serata con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e deboli piogge solo in Toscana.

In Toscana tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio sia al mattino sia poi nel corso del pomeriggio. Ancora piogge in serata, migliora però sui settori interni e sulla Toscana meridionale.

Tempo stabile e in parte soleggiato al Sud Italia. Nuvolosità più compatte in Sicilia senza precipitazioni associate, maggiori schiarite invece sulla Puglia, Basilicata e Molise.

In Calabria tempo asciutto nel corso delle ore diurne con nuvolosità irregolare su gran parte della regione, maggiori schiarite sui settori settentrionali; in serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio.

Temperature in aumento su tutta Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.